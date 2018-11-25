Періс Хілтон пояснила, чому не вийшла заміж за Кріса Зілку

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Періс Хілтон
Періс Хілтон / viva.ua

Світська левиця, ді-джей та спадкоємиця готельного бізнесу Періс Хілтон скасувала заручини з актором Крісом Зілкою. Досі зірка не коментувала несподіваний розрив, однак днями вирішила дати лаконічний коментар.

Періс Хілтон більше не переймається весільними клопотами, адже вона вирішила скасувати своє весілля з Крісом Зілкою. Достеменно невідомо, що стало причиною їх розриву. Однак, за інформацією інсайдерів західних ЗМІ, екс-коханий Періс заявив, що хоче повернути каблучку вартістю 2 мільйони доларів, яку він подарував світській левиці під час освідчення. Кріс Зілка навіть готовий звертатись за допомогою до суду, що свідчить про чималий конфлікт між парою.

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Періс Хілтон та Кріс Зілка
Періс Хілтон та Кріс Зілка / Іndependent

Водночас Періс Хілтон не розповідає про стосунки з актором та активно продовжує розвивати свою кар'єру. Журналісти The Daily Mail дізнались, чому зірка не пішла до вівтаря разом з Крісом Зілкою. 

Я дуже зайнята. Щодня я зустрічаю ранок у різних країнах. Тому розумію, що зараз зовсім не готова для створення сім'ї, мені просто бракує на це часу,
– зізналась Періс Хілтон. 

Попри значну зайнятість світська левиця все ж мріє стати мамою. Раніше у ЗМІ вона заявляла, що планує мати принаймні 2 дітей. 

Нагадаємо, що взимку 2018 року Кріс Зілка освідчився Періс Хілтон, подарувавши їй обручку з діамантом у 20 каратів. Вартість каблучки сягала двох мільйонів доларів. Згодом вони запланували весільну церемонію на 11 листопада 2018 року. Однак світська левиця вирішила перенести дату шлюбу на наступний рік, пояснивши це божевільним графіком. Тепер, як виявилося, весілля зовсім не буде.

Згодом західні ЗМІ повідомили, що насправді актор навіть не купував обручку. За підрахунками, протягом своєї акторської кар'єри Кріс заробив не більше 4 мільйонів доларів. Натомість Хілтон має щонайменше 300 мільйонів доларів. За словами інсайдерів, коштовну каблучку Періс взяла поносити безкоштовно у свого друга – знаменитого ювеліра, власника будинку Greene & Co, Майкла Грінемса.

Теги: LifeStyle Періс Хілтон Зіркові розлучення
Джерело: Lifestyle
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