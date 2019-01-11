Періс Хілтон прийшла на світський захід у супроводі австралійського манекенника: фотофакт

Американська світська левиця та спадкоємиця готельного бізнесу Періс Хілтон не припиняє дивувати своїх прихильників. Після різдвяної вечірки у помешканні Кім Кардашян вона з'явилась на світському заході у супроводі відомого манекенника.

Ймовірно, Періс Хілтон не переймається через розрив стосунків з актором Крісом Зілкою, відтак відвідує чимало світських заходів. У середу, 9 січня, запальна американка стала запрошеною гостею на італійському благодійному вечорі, що відбувся у Флоренції.

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На світський захід Періс Хілтон прийшла у яскравій червоній сукні з мереживом. Грайливий образ зірка доповнила хвилястим волоссям, стильним макіяжем з акцентом на очі та блискучими рукавичками.



Періс Хілтон приміряла розкішну червону сукню / Getty Images

Однак не такий ефектний look привернув увагу ЗМІ, а чоловік, з яким Періс засвітилась на червоній доріжці. Перед камерами знаменитість постала із 23-річним манекенником з Австралії Джорданом Барреттом. Для супроводу Періс Хілтон він обрав приголомшливий чорний костюм. Пара виглядала дуже щасливо, чим спровокувала чутки про роман.



Періс Хілтон прийшла на світську подію з австралійським манекенником / Getty Images



Періс Хілтон та Джордан Барретт / Getty Images

До слова, Періс Хілтон та Джордан Барретт познайомились ще у 2015 році. Тоді зірки заперечували чутки про їх роман та відверто зізнавались, що є найкращими друзями. Відтак невідомо, чи зірка таки має романтичні стосунки з австралійським манекенником, чи їхній спільний вихід у Флоренції був всього лиш зустріччю двох друзів.

Нагадаємо, що взимку 2018 року Періс Хілтон заручилась з Крісом Зілкою. Однак церемонію весілля пара щоразу переносила, а вже в листопаді Періс та Кріс вирішили розійтись, скасувавши заручини.