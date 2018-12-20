Періс Хілтон зізналась, що зробить з обручкою від Кріса Зілки

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Періс Хілтон розказала про долю обручки після розриву з Крісом Зілкою
Періс Хілтон розказала про долю обручки після розриву з Крісом Зілкою / pagesix.com

Несподіване скасування заручин світської левиці та спадкоємиці готельного бізнесу Періс Хілтон стало чи не найбільш обговорюваною темою місяця. Зірка в нещодавньому інтерв'ю дала ще один привід для розмов, заявивши, що не віддасть екс-коханому обручку.

Як повідомляє People, норовлива Періс Хілтон не має наміру виконувати вимогу Кріса Зілки та не буде повертати йому коштовну обручку, вартістю 2 мільйони доларів. 

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Нещодавно в ефірі радіостанції SiriusXM's зірка підтвердила чутки, що її екс-коханий не купував для неї знакову прикрасу на заручини. За словами Періс Хілтон, коштовність їй "дав поносити" відомий ювелір Майкл Грін. Тому актор Кріс Зілка не може вимагати повернення обручки. 

Та навіть ювелір не отримає назад свій подарунок. Принципова Періс Хілтон заявила, що залишить діамантову прикрасу собі, бо упродовж року вона безкоштовно рекламувала виріб Майкла Гріна, що принесло йому мільйонні прибутки. 

Я вже заплатила йому за це безкоштовною рекламою у всіх ЗМІ та соціальних мережах, яка в підсумку принесла йому мільйони доларів. У сучасному світі соціальні мережі стали іншою формою грошей. Тому обручка залишиться у моїй скриньці,
– заявила Періс Хілтон. 

Періс Хілтон та Кріс Зілка розійшлись
Періс Хілтон і Кріс Зілка / Getty Images

Нагадаємо, що взимку 2018 року Періс Хілтон та Кріс Зілка оголосили про заручини. Під час освідчення актор подарував білявці перстень з діамантами у 20 каратів. У листопаді Періс та Кріс вирішили розійтись, скасувавши заручини. 

Вже після розриву ЗМІ довідались, що насправді Кріс Зілка не купував обручку. За словами інсайдерів, статки актора сягають 4 мільйонів доларів, а Періс – 300 мільйонів. Водночас  Кріс заявив, що хоче отримати коштовність назад, а при потребі готовий навіть подати на Періс у суд. Мабуть, ультиматуми зовсім не діють на світську левицю, адже її рішення непохитне – обручка таки залишиться в неї. 

Теги: LifeStyle Зіркові розлучення Періс Хілтон
Джерело: Lifestyle
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