Перша американська космонавтка та відома громадянська активістка стали ляльками "Барбі"

Культові іграшки Барбі, які беруть свій початок ще у 1950-х роках, набувають нового вигляду та приголомшливо вдосконалюються. Так, для нових моделей творці ляльки обирають персонажів, яких знають у кожному куточку світу.

Раніше ми писали, що для нових моделей добре відомого прототипу обрали героїв фільму "Зоряні війни". У попередній колекції з'явилося три нові ляльки в образах принцеси Леї, Дарт Вейдера, а також робота R2-D2. Тепер на сайті Mashable повідомили, що улюблена іграшка мільйонів отримала два нових образи.

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Барбі перетворилася у першу космонавтку в історії США Саллі Райд, а також активістка, яка виступала за дотримання громадянських прав Розу Паркс. Варто додати, що другу у магазинах, де її було представлено, розкупили майже одразу, тому компанія Mattel працює над новою партією.



Модель Барбі у вигляді Рози Паркс / Twitter/ @Barbie

Ляльки в образах цих жінок увійшли до серії під назвою "Жінки, які надихають Барбі". До тієї ж колекції додали іграшку в образі мексиканської художниці Фріди Кало та першої жінки-льотчиці Амелії Ергарт.



Лялька Барбі в образі Саллі Райд / Twitter/ @Barbie