Перша Барбі країни: Меланія Трамп в рожевому пальто на офіційному заході

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Дональд і Меланія Трамп
Дональд і Меланія Трамп / www.gettyimages.com

У середу, 13 лютого, президент США Дональд Трамп з дружиною Меланією зустріли у Білому домі президента Колумбії Івана Дуке Марксеса і його дружину Марію Юліану. Перша леді США не прогавила можливості вкотре приголомшити яскравим вибором вбрання.

Для виходу Меланія Трамп приміряла пальто від Fendi насиченого рожевого кольору, яке декороване хутряними вставками на рукавах. 

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Образ першої леді доповнили нюдові туфлі-човники Christian Louboutin і традиційна укладка з легким макіяжем.

Спасибі першій леді Колумбії за настільки продуктивний візит в Білий дім сьогодні. Опіоїдна криза – це глобальна проблема, про яку ми повинні продовжувати говорити. Наші діти заслуговують безпечного і здорового світу,
– написала Меланія на своїй сторінці в Instagram.

Додамо, що дружина президента Колумбії виглядала не менш яскраво. Марія Юліана Руїс приміряла чорно-білу сукню-міді, яку поєднала з жакетом кольору тіффані і чорними туфлями.

Меланія Трамп
Меланія Трамп у Білому домі / Getty Images

Меланія Трамп
Меланія Трамп на офіційній зустрічі / Getty Images

Меланія Трамп
Меланія Трамп / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Дональд Трамп Меланія Трамп Новини США
Джерело: 24 канал
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