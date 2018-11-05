Перша і єдина: дизайнер Apple створив унікальну каблучку, яка повністю складається з діаманту

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Каблучка повністю з діаманту
Каблучка повністю з діаманту / money.cnn.com

Неповторний діамантовий перстень створив віце-президент підрозділу дизайну в Apple Джонатан Айв спільно з Diamond Foundry та дизайнером Марчем Ньюсоном. Оголошено вартість прикраси та дату, коли її буде виставлено на торг.

Першу і єдину в світі каблучку, яка повністю складається з дорогоцінного каменю, створили дизайнер організації Apple, компанія Diamond Foundry та дизайнер Марч Ньюсон.

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Коштовність зробили на замовлення американського клієнта зі штучно вироблених діамантів. Компанія Diamond Foundry вирощувала дорогоцінний камінь до того часу, поки він досягнув розміру, з якого можна було вирізьбити бажану форму. На каблучці вирізали приблизно 3000 граней, використовуючи лазерний різак.

Представлення дорогоцінної прикраси відбудеться 1 грудня на Всесвітньому дні боротьби зі СНІДом. Придбати каблучку можна буде 5 грудня 2018 року на благодійному аукціоні Sotheby's в Майамі. Неповторний перстень оцінено в 250 тисяч доларів.

Теги: LifeStyle Мода благочинність
Джерело: Lifestyle
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