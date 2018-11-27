Перша леді обирає червоний: Меланія Трамп на заході Червоного Хреста

Дружина президента США відвідала благодійний захід у Вашингтоні. Меланія Трамп обрала строгий, проте яскравий образ для публічного виступу.

Для Меланії Трамп не складає труднощів бути стильною і яскравою, проте водночас стриманою та строгою.

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Для виступу на заході Червоного Хреста перша леді обрала темну водолазку з яскравими вставками та червоні штани. Тоді як інші жінки, які були присутні на заході, обрали вбрання чорного кольору, Меланії вдалось виокремитись. Вона доповнила образ туфлями-човниками в тон до штанів "на низькому ходу".



Меланія Трамп на заході Червоного Хреста / Instagram @melaniatrumplookbook

Варто додати, що останнім часом дружина президента віддає перевагу червоному кольору. Нещодавно Меланія разом із Дональдом Трампом зустрічали карету із головною ялинкою для Білого дому. Для публічного виходу вона обрала червоне пальто в чорну клітинку. Пізніше на церемонію помилування індички, приурочену Дню подяки, перша леді прийшла в пальто, на якому теж був присутній червоний колір. І резиденцію подружжя до Різдва теж декорували у вогняних відтінках.