Перша леді Олена Зеленська розпочала з українцями "розмову про бар'єри": відео

Дружина президента України ініціювала велику розмову з українцями про безбар'єрність. Олена Зеленська прагне з'ясувати, які бар'єри найчастіше відчувають громадяни у повсякденному житті. Для цього створене онлайн-опитування, яке допоможе усунути фізичні, психологічні та культурні перешкоди.

Про старт "Великої розмови про безбар'єрність" йдеться на сайті Офісу Президента України.

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Олена Зеленська усвідомлює, що впродовж карантину громадянам доводилося відчути чимало перепон – житти в чотирьох стінах в умовах повної або часткової ізоляції, необхідність перевести в онлайн велику кількість звичних справ та навіть зустрічі з друзями. Проте перша леді наголошує, що ці обмеження невдовзі закінчаться, а існують такі бар'єри, які певні люди змушені відчувати постійно.

"По суті, навіть не усвідомлюючи цього, ми всі одночасно взяли участь у соціальному експерименті – як у нашому суспільстві, у наших містах і селах жити людям з обмеженою мобільністю, ментальними та фізичними відмінностями. Для більшості з нас це – не назавжди. Але поруч є люди, для яких ці бар'єри не зникнуть ніколи. Сотні тисяч українців постійно живуть за бар'єрами, які зараз відчули всі", – зауважила дружина президента.

Велика розмова про безбар'єрність: дивіться відео онлайн

Саме тому спільно з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством соціальної політики Олена Зеленська запустила всеукраїнське онлайн-опитування, яке триватиме два місяці. Опитувальник містить сім важливих запитань, що стосуються фізичних, психологічних, культурних та вікових бар'єрів. Перша леді наголосила, що немає тих перешкод, які не можна здолати, проте спочатку їх необхідно усвідомити.