Перша леді Полякова і ніч з Астаф'євою: у мережі з'явився трейлер до фільму "Свінгери 2"

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"Свінгери 2": офіційний трейлер і сюжет
"Свінгери 2": офіційний трейлер і сюжет / Instagram / @polyakovamusic

Пікантна комедія "Свінгери 2" не припиняє приковувати увагу кіноманів. У четвер, 31 січня, у мережі опублікували черговий гарячий трейлер до фільму, який вже підкорює YouTube.

У другій частині комедії "Свінгери" секс-пригоди відбуваються під час передвиборної кампанії головного героя. Відтак Оля Полякова, яка зіграла дружина бізнесмена та кандидата у президента, вже встигли порівняти себе з Меланією Трамп у новому трейлері. 

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За сюжетом, в Ілони з'являється велика проблема – її Ігор (Михайло Кукуюк) втрачає чоловічу силу. Відтак жінка ладна на все, аби повернути сімейну гармонію. Діапазон її фантазій вражає – від тантричного сексу зі вчителем (Дзідзьо) до рольових ігор та пестощів з Дашою Астаф'євою. 

Та поки невідомо, що саме допоможе головному герою повернути свою чоловічу силу, однак, згідно з трейлером, він із дружиною переживе чимало пригод.

Прем'єра кінострічки запланована на 1 березня 2019 року. Автори комедії переконані, що в розпал президентських кампаній "Свінгери 2" саркастично доповнять події в Україні. 

Комедія "Свінгери 2": дивіться відео офіційного трейлера (18+)

 

Теги: Новини України LifeStyle Кіно Оля Полякова Дар'я Астаф'єва
Джерело: 24 Канал
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