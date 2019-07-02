Перша леді у Канаді: Олена Зеленська поділилась знімками з міжнародної поїздки

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Олена Зеленська у Канаді
Олена Зеленська у Канаді / Instagram / @olenazelenska_official

Президентське подружжя України вирушило у чергову міжнародну поїздку. Володимир та Олена Зеленські наразі перебувають у Канаді, звідки вже встигли опублікувати кілька ефектних кадрів.

Офіційна сторінка в Instagram Олени Зеленської стала її своєрідним щоденником. Адже там перша леді України активно ділиться кадрами з міжнародних поїздок та благодійних заходів. Водночас себе дружина шостого президента вважає новачком, про що відверто заявила у блозі. Та її ідеальний стиль свідчить про зворотне. Олена Зеленська майстерно підбирає одяг для публічних виходів та щоразу демонструє стильні та витримані образи.

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Винятком не став і її візит до Канади, де Володимир Зеленський мав заплановані зустрічі з високопосадовцями. Чарівна Олена супроводжувала свого чоловіка у чорній сукні зі скромним вирізом. Водночас очільник України обрав класичний чорний костюм із краваткою. Зустрічали подружжя у національному українському вбранні та з короваєм.

Прилетіли до Канади, завтрашній день обіцяє бути дуже насиченим цікавими зустрічами та корисними справами, а сьогодні небагато часу на прогулянку та вечерю. Добраніч, Канадо, та добрий ранок, Україно!
– підписала фото Олена Зеленська. 

Володимир і Олена Зеленські в Канаді
Володимир і Олена Зеленські в Канаді / Instagram / @olenazelenska_official

Олена Зеленська під час міжнародної поїздки
​Олена Зеленська під час міжнародної поїздки / Instagram / @boklanandzelenskiy.fan

Для прогулянки столицею Канади перша леді України обрала більш практичне вбрання. Торонто Олена Зеленська оглянула в штанному костюмі у смужку та білій футболці. Ймовірно, знаменита українка обрала взуття на підборах, однак його не видно на опублікованому кадрі першої леді. 

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Олена Зеленська
Олена Зеленська / Instagram / @olenazelenska_official

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Олена Зеленська Канада
Джерело: LifeStyle 24
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