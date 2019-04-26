Перша модниця країни: як змінився стиль Меланії Трамп після виборів у США

Вже понад 2 роки минуло з того часу, як Дональд та Меланія Трамп очолили Білий дім. Відтоді вся увага громадськості та журналістів була прикута не тільки до політики президента, але й до першої леді, яка вражала ефектними виходами. Та не завжди смак Меланії Трамп був настільки бездоганним.

Меланія Трамп всього за 2 роки отримала негласний статус ікони стилю, адже кожен її публічний вихід можна з легкістю назвати ідеальним. Розкішні сукні, які підкреслюють струнку талію, стильні костюми, капелюхи, блузки та спідниці від знаменитих брендів – чого тільки не знайти у гардеробі першої леді США.

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Та, мабуть, ефектний вигляд Меланії – це заслуга стилістів, які працюють на дружину мільярдера. Адже до президентської кампанії Дональда Трампа його кохана надавала перевагу значно відвертішим вбранням. У день народження Меланії Трамп журналісти LifeStyle 24 вирішили порівняти публічні виходи чарівної першої леді до та після оселення в Білому домі.

Як змінився стиль Меланії Трамп

Ще задовго до інавгурації Дональд та Меланія Трамп були частими гостями на світських заходах. Пару запрошували і на гучні вечірки, і на кіноподії. Саме під час таких виходів Меланія Трамп, яка покинула модельну кар'єру після весілля, згадувала своє минуле. На червоних доріжках вона залюбки позувала перед камерами та привертала увагу завдяки досить відвертим сукням.



Меланія Трамп до інавгурації Дональда Трампа / Focus

Мабуть, одним із критеріїв, за яким Меланія Трамп обирала сукні, було звабливе декольте. Навіть під час вагітності екс-модель підкреслювала свої пишні форми, хизуючись фігурою перед камерами.



Стиль Меланії Трамп до 2017 року

Та як тільки Дональд Трамп оголосив про президентську кампанію подружжя відмовилось від гучних світських заходів, а образ Меланії став значно скромнішим. Замість суконь з відвертим декольте у її гардеробі з'явились елегантні вбрання, які й створюють образ першої леді.

Окрім вишуканого брендового одягу, дружина президента з ретельністю підбирає взуття. Меланія Трамп надає перевагу туфлям-човникам, яких є десятки в її гардеробі. На підборах перша леді з легкістю крокує на офіційних заходах та навіть по газону дорогою до приватного літака.



Елегантні образи Меланії Трамп

Та навіть буденне вбрання перша леді вміє зробити ефектним. Для неофіційних зустрічей або поїздок в інше місто Меланія часто обирає зручні приталені штани і кросівки. Однак, здавалося б, звичний для всіх одяг виглядає на представниці Білого дому неперевершено.



Меланія Трамп після поїздки у Флориду / Getty Images