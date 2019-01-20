Перша модниця США: найефектніші образи Меланії Трамп

21 січня президентське подружжя святкує другу річницю перебування у Білому домі. За цей час Меланія Трамп завоювала чимало прихильників та утвердила негласний статус "ікони стилю".

Перша леді США за останні 2 роки привертає більшу увагу американців, аніж сам Президент. Все тому, що кожен вихід Меланії Трамп – поєднання вишуканості, елегантності, стилю та розкоші. Навіть буденні прогулянки чи поїздки відзначаються неймовірною ефектністю.

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У знаковий день Меланія Трамп розмістила зворушливий допис, в якому показала спільне фото зі своїм чоловіком. На знімку видно Дональда Трампа, який ніжно обіймає її під час першого танцю в Білому домі. Кадр нагадує казку, адже Меланія вбрана у розкішну сукню.

Це були незабутні два роки у Білому домі! Я маю велику честь працювати на цю країну,

– зазначила Меланія Трамп.

На новину про річницю відреагували й прихильники президентського подружжя. Американці зізнались, що Меланія Трамп – найстильніша перша леді США.

Упродовж 2 років Меланія Трамп надихає всіх своєю унікальною і дивовижною зовнішністю. Це найстильніша перша леді США, яку ми коли-небудь бачили. Сьогодні ми можемо з гордістю відсвяткувати "Два роки натхнення у моді та стилі", захоплюючись сильною і казковою жінкою з Білого дому,

– написали у фан-групі Меланії Трамп.

Журналісти LifeStyle 24 підібрали 7 найефектніших образів Меланії Трамп, які вона засвітила за 2 роки перебування у Білому домі.

Мабуть, найрозкішнішою сукнею першою леді США можна назвати її образ від Herve Pierre, який Меланія Трамп показала в перший день у резиденції.



Меланія та Дональд Трамп / Breitbart

Різдвяний look Меланії Трамп з картатим пальтом був не менш ефектним. Американська красуня вбрала штани та взуття на підборах, доповнивши образ яскравим верхнім одягом.



Різдвяний образ Меланії Трамп / Getty Images

Поїздка Дональда та Меланії до Фінляндії розпочалась з ефектного виходу. Перша леді вбрала шкіряні штани коричневого кольору, сорочку та пальто.

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Меланія Трамп у Фінляндії / Getty Images

Під час візиту до Франції Меланія Трамп обрала сіре пальто та сукню такого ж кольору. Виглядала вона більш, ніж розкішно.



Меланія Трамп у Франції / Instagram / @flotus



Стильний образ Меланії Трамп / Instagram / @flotus

Перша леді США полюбляє одягати пишні сукні, які роблять її фігуру ще стрункішою. Одну із них Меланія засвітила під час спільного виходу з Дональдом Трампом.



Меланія та Дональд Трамп / Instagram / @flotus

А от під час зустрічі з королевою Ранією Меланія Трамп засвітилась у зеленому яскравому костюмі, який приголомшив ЗМІ. Вбрання вона доповнила тонким чорним ремінцем.



Меланія Трамп на зустрічі з королевою Ранією / Stock News USA

Окрім цього, перша леді відзначилась стилем і на зустрічі з представниками королівської родини Іспанії. Меланія вбрала стильну сукню з орнаментом, яка задала тренд на кілька років.



Зустріч королівської сім'ї з подружжям Трампів / Getty Images