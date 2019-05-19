Перша річниця весілля принца Гаррі і Меган Маркл: що змінилось у їхньому житті після одруження

Весілля принца Гаррі і Меган Маркл відбулося 19 травня 2018 року. Одруження темношкірої американки і британського принца стало найобговорюванішою подією за останні десять років. Їхнє кохання зламало чимало королівських правил, а тривожні обставини не один раз перевіряли їх на міцність. Про те, як змінилося їхнє життя після одруження – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Одна з найяскравіших пар сучасності святкує першу річницю свого одруження. Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл, за яким слідкував увесь світ, відбулося 19 травня 2018 року у Віндзорі.

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Вони стали яскравим прикладом того, що справжнє кохання здатне подолати всі перешкоди в той самий момент, коли офіційно заявили світові про свої відносини. Вона – розлучена голлівудська акторка з африканськими корінням, а він – наслідник британського престолу, який вирізнявся скандальною поведінкою та насиченим холостяцьким життям.

Попри всі перешкоди, обговорення і заперечення, їм вдалося створити ідеальний тандем і зразковий союз, який сьогодні, 19 травня, святкує першу річницю після одруження – ситцеве весілля.



Весілля принца Гаррі та Меган Маркл / Getty Images

Заради цього шлюбу кожен з них плідно попрацював над певними аспектами попередньо відокремленого життя. Дещо довелося кардинально змінити. До списку увійшли: поведніка, стиль, імідж, репутація та кар'єра. Однак незмінними залишилися почуття, які принц Гаррі і Меган Маркл, незважаючи на королівські правила, ніколи не приховують перед публікою. Перед тим, як стати улюбленцями мільйонів, вони неабияк змінилися один для одного, при цьому залишившись собою.

Що змінилося в житті принца Гаррі і Меган Маркл після одруження

Стиль Меган Маркл

Герцогиню Сассекську називають неофіційною американськоою Попелюшкою. Адже з яскравої голлівудської зірки вона миттєво і непомітно перетворилася у стриману представницю найвпливовішої монаршої сім'ї у світі.

Рейчел Меган Маркл (саме так звучить справжнє ім'я дружини принца Гаррі) забула про звабливі міні, яскраві акценти і глибокі декольте. Їй довелося придбати більше вбрань від британських брендів і попрощатися з американськими дизайнерами, які шили сукні для червоних доріжок. Ще б пак! Дрес-код у Букінгемському палаці значно відрізняєтсья від дрес-коду на світських вечірках.

Ще за кілька місяців до заручин Меган помалу перетворювалася в типову британську дівчину. Зараз вона віддає перевагу курткам Barbour, які полюбляє королева Єлизавета, гумовим чоботам Hunter, в яких ходила принцеса Діана, і сукням від улюбленого бренду Кейт Міддлтон – Erdem.



Меган Маркл обирає гумові чоботи від улюбленої марки принцеси Діани / Колаж: LifeStyle 24

Проте американська герцогиня дотримується не всіх королівських правил. До прикладу, вона ніколи не одягає тілесні колготи під плаття, як роблять Єлизавета ІІ чи Кейт Міддлтон. Також вона полюбляє темний манікюр і педікюр, який можна помітити через відкрите взуття, що також заборонено королівським протоколом.



Меган Маркл на премії Fashion Awards-2018 / SheKnows

Але британці надають цьому не дуже велике значення. Подейкують, що Меган Маркл дозволяє собі порушувати королівські правила тільки тому, що її чоловік принц Гаррі шостий в черзі на престол. А це свідчить про те, що, ймовірно, йому ніколи не доведеться керувати країною.

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І навіть через чітко виражені порушення королівського стилю Меган вдалося підкорити серця британців і жителів інших країн Спідружності. Речі, в яких вона з'являється перед папараці, розлітаються з магазинних поличок, як гарячі пиріжки. Через це їй присвоїли титул "феномен Меган".



Меган Маркл в трендовому тренчі разом зі своїм чоловіком принцом Гаррі / Getty Images

Скандальний назавидніший холостяк перетворився у зразкового сім'янина

До знайомства з Меган принца Гаррі неодноразово помічали у нічних клубах, у нетверезому стані, а також у сумнівних компаніях. Проте після появи американської красуні в його житті, а тим паче після шлюбу, він кардинально переглянув свої погляди. У Британії кажуть, що він усе життя чекав на неї, аби стати тим, ким є.



Меган Маркл і принц Гаррі / Getty Images

Як відомо, Меган Маркл є запеклою шанувальницею здорового способу життя, тому її обранець вирішив відповідати своїй дружині. Британський престолонаслідник переглянув свій режим дня, а також відмовився від шкідливих звичок. Раніше принц Гаррі палив сигарети та любив випити кухоль пива. Однак Меган Маркл вмовила його відмовитися навіть від кави, якою він, все-таки, інколи ропочинає свій ранок.

Пристрасті до ідеального раціону герцогині Сассекської, який впливає на самопочуття та зовнішній вигляд, відобразилися також на раціоні її чоловіка. Тепер подружжя не їсть смаженого, жирного, а також відмовилося від м'яса, оскільки Меган активно захищає і виступає за збереження життя тварин.

Однак це ще не всі нововведення, які принесла магічна Меган Маркл у не надто розмірене життя принца. Вона познайомила його з йогою. Тепер спільне захоплення не лише позитивно впливає на їхнє здоров'я, але й забезпечує ще більше спільно проведеного часу.



Меган Маркл і принц Гаррі / Getty Images

Подейкують, що Гаррі часто потакає примхам своєї дружини, що породжує чвари і непорозуміння у королівській сім'ї, однак ці двоє виглядають неймовірно щасливими, а що може бути краще для закоханих, ніж відчуття повноцінної гармонії?



Принц Гаррі та Меган Маркл на світському заході / Getty Images

Кар'єра

Після одруження з принцом Гаррі, та й навіть задовго до нього, Меган Маркл довелося відмовитися від всього, над чим працювала протягом останніх 20-ти років.

На заміну стрімкій кар'єрі голлівудської актриси прийшли королівські патронажі і благодійність, яким, до слова, чуттєва Меган завжди приділяла багато уваги. Їй довелося відмовитися від зйомок у восьмому сезоні серіалу "Форс-мажори". Варто відзначити, що вона співпрацювала з творцями проекту з 2011 року.



Меган Маркл в серіалі форс-мажори / Harper's Bazaar

Після весілля принца Гаррі та Меган Маркл автори стрічки пропонували екс-актрисі епізодичну роль камео, за яку готові були заплатити кілька мільйонів доларів, однак колишня зірка не могла собі цього дозволити. Герцогиня Сассекська визначила для себе пріоритети і ними виявилися нові інтереси та репутація. Ба більше, коли Меган отримала робочу пропозицію, вона була вагітною, тому готувалася до важливішої ролі у своєму житті, аніж зйомки в серіалі.

Але дружина принца Гаррі не сидить на місці і шукає всілякі можливості, аби проявити себе. Через активну громадську діяльність і близькість з народом її часто порівнюють з принцесою Діаною.



Меган Маркл активно займається громадською діяльністю / Getty Images

Тепер кар'єра Меган Маркл складається зі співпраці з притулками, благодійними організаціями, а також з працівниками Королівського театру. А принц Гаррі віддано складає компанію своїй дружині, допомагаючи в організаційних питаннях.



Принц Гаррі та Меган Макрл / Getty Images

Відносини принца Гаррі та Меган Маркл стали ще ніжнішими і трепетнішими

Прояв справжньої любові у їхніх стосунках був присутній і до шлюбу, тож після нього це залишилося незмінним. Ще від початку своїх відносин вони не соромилися показувати почуття на людях, чим знову порушували правила королівського етикету.

Принц Гаррі і Меган Маркл часто обіймалися, трималися за руки та навіть цілувалися перед великою публікою, що було просто неприпустимо для представників монаршої сім'ї. Однак британцям до вподоби їхня близькість, адже таким чином вони відчувають щирість почуттів своїх кумирів, бачать їхню любов, стаючи, ніби, трішки ближчими до королівської сім'ї.



Принц Гаррі та Меган Маркл / Getty Images

Одразу після оголошення про заручини принц Гаррі і його наречена вирушили в тур Великобританією, до якого входило місто Беркшир. Там відбувався турнір з поло, у якому команда британського престолонаслідника отримала перемогу. Меган Маркл поспішила привітати коханого з тріумфом і не стримала емоцій – вона пристрасно поцілувала коханого на очах у всіх присутніх. Цей знімок ще довго прикрашав перших сторінки популярних видань.



Принц Гаррі і Меган Маркл у Беркширі / Getty Images

Також Меган Маркл, яка підтримує феміністський рух, часто гладить свого чоловіка по спині. Такий жест від жінки психологи трактують як приховану пристрасть та власність до партнера. Саме за таким погладжуванням по спині Меган Маркл помітили під час її першого виходу до журналістів з принцом Гаррі та їхнім новонародженим сином Арчі Харрісоном.



Меган Маркл і принц Гаррі вперше показали новонародженого малюка / Instagram / @sussexroyal

Їх стало троє

До слова про сина. Найголовнішим досягненням за перший рік у їхній сім'ї стало очікуване поповнення – народження сина. Ще до весілля інсайдери інформували, що Меган і Гаррі одразу хотіли б стати батьками, адже його брат, принц Вільям, вже давно відчув щастя батьківства та й Меган була готовою до дітей.

У жовтні 2018 року стало відомо, що герцогиня Сассекська носить під серцем їхнього з Гаррі первістка. Однак навіть на останніх місяцях вагітності вона виконувала обов'язки представника королівської сім'ї: відвідувала свої патронажі, а також здійснювала офіційні візити разом зі своїм чоловіком. Пізніше пара заявила про бажання приватності народження сина, однак згідно з традиціями, які закладені нащадками монаршої родини, вона не змогла цього отримати.



Меган і Гаррі з новонародженим сином / Getty Images

І вже 6 травня стало відомо, що Меган Маркл народила первістка, а 8 травня вона показала його світові. Королівська дитина стала найбільш популярним малюком ще до своєї появи на світ за останні кілька років. Герцогиня Сассекська говорить про нього, як про найсолодшого хлопчика у світі з неймовірно спокіним характером, а принц Гаррі каже, що не уявляє, як жив раніше без нього. Ім'я своєму первістку вони вирішили дати Арчі Харрісон Маунтбаттен-Віндзор.