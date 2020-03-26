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Перша робота Меган Маркл з Disney з'явиться на екранах вже в квітні: деталі

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Меган Маркл повернулася в кіноіндустрію / Getty Images

Про повернення герцогині Сассекської до акторської кар'єри відомо з того часу, як подружжя відмовилося від королівських обов'язків. Так, Меган Маркл озвучила документальний фільм від Disney "Слони", який з'явиться на стрімінговій платформі вже 3 квітня.

Після того, як принц Гаррі та Меган Маркл наважилися розпочати фінансово незалежне життя та відійти від королівських повноважень, преса вибухнула обговореннями про повернення герцогині до акторської кар'єри. У січні з'явилися підтвердження, що вона буде озвучувати мультфільми студії Disney. 

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Лише зараз стало відомо, що голос Меган Маркл можна буде почути в документальному фільмі "Слони", який екранізує подорож диких тварин через пустелю Калахарі в Південній Африці. Картина з'явиться на платформі вже 3 квітня. 

Відомо, що всі гроші за записи представники Disney будуть перераховувати на рахунок організації Elephants Without Borders, відомої захистом тварин від браконьєрів.

Варто зауважити, що Меган Маркл також стане ведучою 10 епізодів реаліті-шоу на стрімінговій платформі Netflix та даватиме героям поради щодо сімейного життя. Крім того, її агенти активно підшукують ролі у фільмах про супергероїв. Якщо прибутки від роботи з Disney будуть спрямовані на рахунок організації Elephants Without Borders, то зйомки у стрічках Marvel можуть суттєво поповнити родинний бюджет герцогів Сассекських.

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Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle Disney Меган Маркл LifeStyle Кіно
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