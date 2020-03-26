Перша робота Меган Маркл з Disney з'явиться на екранах вже в квітні: деталі

Про повернення герцогині Сассекської до акторської кар'єри відомо з того часу, як подружжя відмовилося від королівських обов'язків. Так, Меган Маркл озвучила документальний фільм від Disney "Слони", який з'явиться на стрімінговій платформі вже 3 квітня.

Після того, як принц Гаррі та Меган Маркл наважилися розпочати фінансово незалежне життя та відійти від королівських повноважень, преса вибухнула обговореннями про повернення герцогині до акторської кар'єри. У січні з'явилися підтвердження, що вона буде озвучувати мультфільми студії Disney.

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Лише зараз стало відомо, що голос Меган Марк л можна буде почути в документальному фільмі "Слони", який екранізує подорож диких тварин через пустелю Калахарі в Південній Африці. Картина з'явиться на платформі вже 3 квітня.

Відомо, що всі гроші за записи представники Disney будуть перераховувати на рахунок організації Elephants Without Borders, відомої захистом тварин від браконьєрів.

Two new movies, two unforgettable journeys. Start streaming Disneynature’s Elephant, narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, and Disneynature’s Dolphin Reef, narrated by Natalie Portman, on April 3, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/N0yW0e7Lv6 — Disneynature (@Disneynature) March 26, 2020