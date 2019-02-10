Перша сумка Chanel і власний бутик: Кайлі Дженнер організувала шалену вечірку для 1-річної дочки

Як жити, якщо твоя мама – найбагатша зірка Instagram? Це можна прослідкувати на прикладі 21-річної світської левиці Кайлі Дженнер. Знаменитість виховує 1-річну дочку Стормі, яку народила 1 лютого 2018 року від репера Тревіса Скотта. А днями Кайлі організувала гучну вечірку на честь дня народження малюка, яку назвала "Stormi World" ("Світ Стормі").

Про вечірку Кайлі розповіла шанувальникам на своїй сторінці Instagram у Stories.

Читайте також: Перші кроки, подорожі та любов до стилю: Кайлі Дженнер показала, як підростала її донечка Стормі

Кайлі Дженнер, яка є власницею бренду косметики Kylie Cosmetics, найбагатшою зіркою в Instagram і увійшла в рейтинг видання Forbes з доходом в 166,5 мільйона доларів, для дочки намагається віддати лише найкраще. Відтак 1-річна Стормі вже має великий гардероб брендового одягу, власні "дитячі" автомобілі та розкішні подарунки від багатьох друзів знаменитого сімейства.

Для святкування дня народження дівчинки Кайлі організувала вечірку у цирковому стилі "Stormi World". Для того, щоб потрапити туди, треба пройти через величезний вхід з кулею у вигляді обличчя однорічної дочки Дженнер. У середині гостей пригощали їжею у маленьких рожевих коробках з підписом "SW" ("Світ Стормі").

Що цікаво, на території вечірки навіть відкрили бутик одягу з ім'ям Стормі. А також один з гостей зробив дорогий подарунок дівчинці, презентувавши для неї "її першу Chanel" – маленьку червону сумку знаменитого бренду.

Для заходу зіркова мама Кайлі одягнула малюка у коротку червону сукню, яка прикрашена паєтками.

Дивіться підбірку фото зі святкування одного року дочки Кайлі Дженнер:



День народження дочки Кайлі Дженнер Стормі / Instagram-Stories / @kyliejenner



День народження дочки Кайлі Дженнер Стормі / Instagram-Stories / @kyliejenner



День народження дочки Кайлі Дженнер Стормі / Instagram-Stories / @kyliejenner



День народження дочки Кайлі Дженнер Стормі / Instagram-Stories / @kyliejenner



День народження дочки Кайлі Дженнер Стормі / Instagram-Stories / @kyliejenner