Перша сумка Chanel і власний бутик: Кайлі Дженнер організувала шалену вечірку для 1-річної дочки

373
Кайлі Дженнер з дочкою Стормі
Кайлі Дженнер з дочкою Стормі / Instagram / @kyliejenner

Як жити, якщо твоя мама – найбагатша зірка Instagram? Це можна прослідкувати на прикладі 21-річної світської левиці Кайлі Дженнер. Знаменитість виховує 1-річну дочку Стормі, яку народила 1 лютого 2018 року від репера Тревіса Скотта. А днями Кайлі організувала гучну вечірку на честь дня народження малюка, яку назвала "Stormi World" ("Світ Стормі").

Про вечірку Кайлі розповіла шанувальникам на своїй сторінці Instagram у Stories.

Читайте також: Перші кроки, подорожі та любов до стилю: Кайлі Дженнер показала, як підростала її донечка Стормі

Кайлі Дженнер, яка є власницею бренду косметики Kylie Cosmetics, найбагатшою зіркою в Instagram і увійшла в рейтинг видання Forbes з доходом в 166,5 мільйона доларів, для дочки намагається віддати лише найкраще. Відтак 1-річна Стормі вже має великий гардероб брендового одягу, власні "дитячі" автомобілі та розкішні подарунки від багатьох друзів знаменитого сімейства. 

Для святкування дня народження дівчинки Кайлі організувала вечірку у цирковому стилі "Stormi World". Для того, щоб потрапити туди, треба пройти через величезний вхід з кулею у вигляді обличчя однорічної дочки Дженнер. У середині гостей пригощали їжею у маленьких рожевих коробках з підписом "SW" ("Світ Стормі"). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Що цікаво, на території вечірки навіть відкрили бутик одягу з ім'ям Стормі. А також один з гостей зробив дорогий подарунок дівчинці, презентувавши для неї "її першу Chanel" – маленьку червону сумку знаменитого бренду.

Для заходу зіркова мама Кайлі одягнула малюка у коротку червону сукню, яка прикрашена паєтками.

Дивіться підбірку фото зі святкування одного року дочки Кайлі Дженнер:


День народження дочки Кайлі Дженнер Стормі / Instagram-Stories / @kyliejenner


День народження дочки Кайлі Дженнер Стормі / Instagram-Stories / @kyliejenner


День народження дочки Кайлі Дженнер Стормі / Instagram-Stories / @kyliejenner


День народження дочки Кайлі Дженнер Стормі / Instagram-Stories / @kyliejenner


День народження дочки Кайлі Дженнер Стормі / Instagram-Stories / @kyliejenner

blog_ava
Обвалення Кримського мосту може спричинити катастрофу, – Тука
сьогодні
3836
Теги: LifeStyle Кайлі Дженнер Зіркові мами Діти і неповнолітні
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Де зробити пропозицію руки і серця: топ-10 найромантичніших міст світу
9 лютого 16:32 Де зробити пропозицію руки і серця: топ-10 найромантичніших міст світу
428
Де погуляти у Дніпрі: дивовижні місця, які варто відвідати кожному
8 лютого 21:01 Де погуляти у Дніпрі: дивовижні місця, які варто відвідати кожному
Наталя Боднар 1129
Гурт Bahroma розкрив свій козир на Нацвідборі до Євробачення-2019: несподіване зізнання
8 лютого 16:40 Гурт Bahroma розкрив свій козир на Нацвідборі до Євробачення-2019: несподіване зізнання
608
Освіта політолога, подорож в СРСР і продаж ескізів: як йшов до успіху модельєр Christian Dior
8 лютого 16:00 Освіта політолога, подорож в СРСР і продаж ескізів: як йшов до успіху модельєр Christian Dior
Марта Вересюк 196
Таке запашне какао: корисні властивості ароматного напою
8 лютого 14:30 Таке запашне какао: корисні властивості ароматного напою
Юлія Девда 1623
Київський торт – рецепт та поради з приготування
8 лютого 13:15 Київський торт – рецепт та поради з приготування
Богданна Рибак 962
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук