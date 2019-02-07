Перші фото з восьмого сезону "Гри престолів" підірвали мережу: офіційні кадри
В мережі з'явилися перші офіційні знімки після зйомок восьмого сезону культового серіалу "Гра престолів" (Game of Thrones), прем'єра якого відбудеться вже цієї весни. На світлинах постали улюблені герої, ролі яких виконували Кіт Харінгтон, Ліна Хіді, Мейсі Вільямс та інші.
В середині січня телеканал HBO опублікував перший офіційний тизер до восьмого сезону найочікуванішого серіалу "Гра престолів" (Game of Thrones). А вже через три тижні показали перші фото з нових епізодів, які будуть представлені навесні 2019 року.
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Офіційні кадри представники HBO опублікували на сайті напередодні. Більше, ніж 10 світлин, покажуть, якими постануть улюблені герої в новому восьмому сезоні, який стане фінальним у культовій стрічці. На кожному зі знімків окремий персонаж зображений на самоті, повністю передаючи свою енергетику.
Офіційні кадри з восьмого сезону "Гри престолів" / HBO
Офіційні кадри з восьмого сезону "Гри престолів" / HBO
Офіційні кадри з восьмого сезону "Гри престолів" / HBO
Офіційні кадри з восьмого сезону "Гри престолів" / HBO
Офіційні кадри з восьмого сезону "Гри престолів" / HBO
Офіційні кадри з восьмого сезону "Гри престолів" / HBO
Офіційні кадри з восьмого сезону "Гри престолів" / HBO
Офіційні кадри з восьмого сезону "Гри престолів" / HBO
Офіційні кадри з восьмого сезону "Гри престолів" / HBO
Офіційні кадри з восьмого сезону "Гри престолів" / HBO
Офіційні кадри з восьмого сезону "Гри престолів" / HBО
Офіційні кадри з восьмого сезону "Гри престолів" / HBО
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