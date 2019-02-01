Перші кроки, подорожі та любов до стилю: Кайлі Дженнер показала, як підростала її донечка Стормі

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Кайлі Дженнер з донькою Стормі
Кайлі Дженнер з донькою Стормі / Instagram / @kyliejenner

Американська інфлуенсерка та мільярдерка Кайлі Дженнер вчора, 1 лютого, поділилась зі всім світом у своєму Instagram, як підростала її донька Стормі. Адже рівно рік тому вона народила свого первістка від популярного репера Тревіса Скотта.

Фотографіями з першого дня народження Стормі зіркова матуся ділилась з підписниками у своїх Instagram-Stories. Для святкування вона замовила багато різнокольорових кульок, стіл із солодощами та багато подарунків. 

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Але окрім цього свій Instagram-блог Кайлі наповнила фотографіями, які вона робила протягом року. На них вона подорожує в автомобілі з коханим та донькою, робить з нею покупки, проводить час, спостерігає, як та вже починає приміряти босоніжки Дженнер та робить перші кроки. Миловидні кадри неабияк сподобались фанатам 21-річної дівчини, через що ті подарували їй мільйони вподобань та коментарів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

"Як мені пощастило мати таку милу, розумну, щасливу дитину. Я просто не могла мріяти про тебе, Стормі. Я би хотіла, щоб ти залишилась такою назавжди, і щоб я могла захистити твою зарасливу усмішку та сміх. Я знаю, що ви мало що пам'ятаєте про перший рік свого життя, але я молюсь, щоб ви ніколи не забували поділитися своєю радістю і сміхом зі світом. Моя любов росте для тебе зі швидкістю тисячу миль в хвилину. Кожний день з тобою – найкращий день в моєму житті. З днем народження, мій ангел на Землі", – зворушливо привітала з першим днем народження свою доньку Кайлі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Зі святом своєї племінниці також привітали і рідні сестри Кайлі – Кендалл Дженнер і Кім Кардашян.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер з племінницею Стормі / Instagram / @kendalljenner

Стормі і Чікаго
Донька Кім Чікаго (ліворуч) і маленька Стормі (праворуч) / Instagram / @kimkardashian

Додамо, що відеоролик, який Кайлі Дженнер опублікувала в YouTube 1 лютого минулого року про її вагітність, став найпопулярнішим у 2018 році. Його переглянули більше 76 мільйонів разів. А фотографія, на якій маленька ручка новонародженої Стормі обіймає пальці Кайлі Дженнер, також побила рекорд мережі Instagram 2018 року та набрала більше 18 мільйонів вподобань.

Теги: LifeStyle Діти і неповнолітні Кайлі Дженнер Зіркові мами
Джерело: 24 канал
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