Український серіал "Перші ластівки": про що розповідається у 2 серії

Напередодні, 19 листопада, на "Новому каналі" презентували 2 серіалу "Українські ластівки". Стрічка лише стартувала на телебаченні, проте одразу ж завоювала прихильність глядачів.

Незважаючи на те, що офіційна прем'єра першого епізоду серіалу "Перші ластівки" відбулася на ютуб-каналі "Нового каналу" ще тиждень тому, на телебаченні вона вийшла лише напередодні, 19 листопада, разом із другою серією.

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Друга серія серіалу "Перші ластівки" – сюжет

Слідча Ольга Макарова розпочинає розслідування смерті Поліни. Вона впевнена, що її смерть – не самогубство. А допомагати їй у справі повинен новачок-мажор, який насправді буде лише заважати.

Нік теж хоче зрозуміти, що відбувається, тому допитує Федю та Катю, які зізнаються йому, що таємний "Друг" вже давно спілкується з ними. А після цього починає шантажувати їх новими завданнями.

Також у другій серії стає відомо, що батьки Феді віддалилися від нього після смерті його брата Сашка. Батько розважається з коханкою, а мама намагається забути про біль, з головою поринувши в роботу.

У Каті також далеко неідеальна сім'я. Її батьки, які постійно випивають, доводять її до депресії, та брат-лаборант, який перебуває з нею в одній школі.

Друга серія серіалу "Перші ластівки": дивіться онлайн

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