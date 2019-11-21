Український серіал "Перші ластівки": про що розповідається у 3 серії

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Третя серія "Перші ластівки": дивитися онлайн / Новий канал

Напередодні, 20 листопада, на "Новому каналі" вийшла 3 серія серіалу "Перші ластівки". Молодіжний трилер "Перші ластівки" продовжує підкорювати серця фанатів, серед яких не лише молодь, але й їхні батьки, бабусі та дідусі. Адже у стрічці піднімаються теми, які заполонили сучасний світ. Що трапилося з головними героями – читайте на LifeStyle 24.

Булінг, наркотики, одностатеве кохання – все це про сучасну молодь. Однак часто батьки, у яких немає тісного контакту зі своїми дітьми, не помічають їхніх неприємностей та проблем. Тож творці серіалу "Перші ластівки" вирішили висвітлити це у сюжеті молодіжного трилера.

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Третя серія серіалу "Перші ластівки" – сюжет

Головні герої серіалу, Нік, Лєра, Федя та Катя у школі показують із себе безтурботних підлітків, у яких все просто прекрасно. Однак після повернення додому кожен з них опиняється в особистому пеклі. У когось з них немає сім’ї, у когось батьки стабільно випивають, а від когось сім’я вимагає значущих успіхів, намагаючись таким чином наздогнати втрачене.

Поки кожен з них переборює в собі небажання повертатися додому після школи, мама красунчика Феді, яка займається справою Поліни, не покладаючи рук шукає справжні причини її смерті. Знаючи про вплив соцмереж на підлітків, вона намагається розшукати правду саме там. І, здається, вона дізнається про деякі деталі, які неабияк вплинуть на процес розслідування.

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Третя серія серіалу "Перші ластівки": дивіться онлайн

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Новини України LifeStyle Кіно
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