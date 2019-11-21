Український серіал "Перші ластівки": про що розповідається у 5 серії

Прем'єра п'ятої серії серіалу "Перші ластівки" запланована на "Новому каналі" на сьогодні, 21 листопада. Таємний "Друг" продовжує набирати у команду жертв. Хто може ними стати та як повернеться справа загиблої Поліни – читайте на LifeStyle 24.

Як відомо, у серіалі "Перші ластівки" буде всього вісім серій, проте розв'язка, швидше за все, чекає на фанатів молодіжного трилера аж у фінальному епізоді. Тому на екваторі стрічки події навколо невідомого "Друга" та його жертв лише набираються обертів.

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П'ята серія серіалу "Перші ластівки" – сюжет

У попередній серії донька заможних батьків Лєра поповнила команду "ластівок", а також разом з іншими однокласниками святкувала день народження Каті. Саме на її вечірці підлітки вирішили зіграти у відверту гру, за умовами якої повинні були говорити правду і лише правду. В процесі гри вони дізналися, що Поліна, яку вважають самогубцею очікувала на дитину. Її матір, Лариса Дудка, звинуватить у цьому однокласника Полі Ніка, адже це він вніс дівчину до "Золотого секс-фонду" школи. Після цієї заяви 11-Б відвернувся від друга, проте Нік не падає у розпач і шукає спосіб, аби довести усім, що це неправда. Проте найбільше він хвилюється за думку Лєри.

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П'ята серія серіалу "Перші ластівки": дивіться онлайн

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