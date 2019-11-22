Український серіал "Перші ластівки": про що розповідається у 6 серії

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"Перші ластівки": 6 серія дивитися онлайн / Новий канал

Прем'єра шостої серії серіалу "Перші ластівки" відбулася на "Новому каналі" вчора, 21 листопада. Молодіжний трилер помалу добігає кінця, однак розв'язка моторошних подій не стає ближчою. З якими деталями усіх пов’язаних між собою подій зіткнулися підлітки-"ластівки" – читайте на LifeStyle 24.

Вже сьогодні, 22 листопада, молодіжний трилер "Перші ластівки" покаже розв'язку проблем 11-класників, які тісно пов'язані між собою. А поки пропонуємо переглянути опис шостої серії, прем'єра якої відбулася вчора на "Новому каналі".

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Шоста серія серіалу "Перші ластівки" – сюжет

Проти членів команди "ластівки" негативно налаштований весь клас. Учні 11-Б впевнені, що це Катя, Нік та Федя, мама якого розслідує справду Поліни, скинули її з даху. Тому вони хочуть жорстоко покарати цю трійцю. Однак у потрібний момент чимало таємниць з минулого стають відомими. Тому старшокласники дізнаються, чому Федя покинув мажорку Лєру і що сталося насправді з його братом Сашком минулого літа.

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Шоста серія серіалу "Перші ластівки": дивіться онлайн

Відео на сайті з'явиться згодом

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно
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