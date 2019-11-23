Український серіал "Перші ластівки": про що розповідається у 7 серії

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"Перші ластівки": 7 серія дивитися онлайн / Новий канал

Захопливий український трилер добігає кінця. Передостання, сьома, серія серіалу "Перші ластівки" вийшла на телебаченні напередодні, 22 листопада. Що трапилося з 11-класниками – читайте на LifeStyle 24.

Молодіжна стрічка, яка менше, ніж за тиждень, стала улюбленою не лише для підлітків, але й для дорослих, добігла кінця. Серіал "Перші ластівки" завершився напередодні, 22 листопада, показавши два останніх епізоди. До вашої уваги опис 7 серії "Перших ластівок" на LifeStyle 24.

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Сьома серія серіалу "Перші ластівки" – сюжет

Мажорка Лєра потрапляє в аварію. Федя, Катя і Нік, який так хотів довести їй свою непричетність до вагітності Поліни, миттєво прибувають на місце ДТП. У момент, коли тихоня Катя бачить розбиту машину своєї однокласниці, вона наважується зробити відверте зізнання слідчій Макаровій. Для таємного "Друга" такий поворот подій стане сюрпризом, однак найстрашніше вже скоєне і чи виживе Лєра після зіткнення з деревом – дізнаєтеся, переглянувши 7 серію "Перших ластівок".

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Сьома серія серіалу "Перші ластівки": дивіться онлайн

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно
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