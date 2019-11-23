Український серіал "Перші ластівки": про що розповідається у 8 серії

10 Читать новость на русском
"Перші ластівки": 8 серія дивитися онлайн / Новий канал

Остання 8 серія популярного серіалу "Перші ластівки" вийшла на "Новому каналі" напередодні, 22 листопада. Група однокласників з 11-Б нарешті дізналася, хто ховався під псевдонімом "Друг". Якщо ви теж хочете дізнатися – читайте опис 8 серії "Перших ластівок" на LifeStyle 24.

Творці серіалу "Перші ластівки" підготували чимало сюжетних сюпризів для глядачів, чим він і зацікавив підлітків та їхніх батьків. У 8 серії молодіжного трилера було не менше напружених моментів, однак нарешті у фінальному епізоді всі таємниці 11-класників та їхніх батьків стали відомими шанувальникам.

Читайте також: Український серіал "Перші ластівки": про що розповідається у 7 серії

Восьма серія серіалу "Перші ластівки" – сюжет

Учні 11-Б класу готуються до випускного, однак вони не здогадуються, що їхній таємний "Друг" також готує для них сюрприз. Цілком можливо, що він стане фінальним. Проте несподівано Лєра, яка одужала після аварії, згадує дещо цікаве про нього. А Дениса чекала несподівана зустріч у відділенні поліції напередодні випускного. Слідча Макарова, мама Феді, поспішила до школи зі зброєю. І найголовніше – всім героям серіалу нарешті стало відомо, хто ховався під маскою "Друга" і роздавав 11-класникам жахливі завдання.

Читайте також: Український серіал "Перші ластівки": хто зіграв головні ролі і скільки буде серій

Восьма серія серіалу "Перші ластівки": дивіться онлайн

Відео на сайті з'явиться згодом

 

Трибунал у Гаазі затвердив назву справи щодо захоплення Росією українських кораблів та моряків
сьогодні
3185
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Грандіозне шоу Victoria's Secret скасували: чим відзначився показ у 2018 році
22 листопада 21:22 Грандіозне шоу Victoria's Secret скасували: чим відзначився показ у 2018 році
Надія Біленко 1968
Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 22-24 листопада
22 листопада 18:23 Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 22-24 листопада
Уляна Журба 754
10 товарів зі знижкою, які варто купити в Чорну п'ятницю
22 листопада 17:30 10 товарів зі знижкою, які варто купити в Чорну п'ятницю
Юлія Турелик 2553
"Ангели Чарлі": нормальних чоловіків не існує
22 листопада 14:24 "Ангели Чарлі": нормальних чоловіків не існує
Юлія Ліпенцева 463
Яким було перше шоу Victoria's Secret: незвичні фото
22 листопада 13:10 Яким було перше шоу Victoria's Secret: незвичні фото
Надія Біленко 11325
Новини
Більше новин
Залиште відгук