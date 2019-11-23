Український серіал "Перші ластівки": про що розповідається у 8 серії

Остання 8 серія популярного серіалу "Перші ластівки" вийшла на "Новому каналі" напередодні, 22 листопада. Група однокласників з 11-Б нарешті дізналася, хто ховався під псевдонімом "Друг". Якщо ви теж хочете дізнатися – читайте опис 8 серії "Перших ластівок" на LifeStyle 24.

Творці серіалу "Перші ластівки" підготували чимало сюжетних сюпризів для глядачів, чим він і зацікавив підлітків та їхніх батьків. У 8 серії молодіжного трилера було не менше напружених моментів, однак нарешті у фінальному епізоді всі таємниці 11-класників та їхніх батьків стали відомими шанувальникам.

Читайте також: Український серіал "Перші ластівки": про що розповідається у 7 серії

Восьма серія серіалу "Перші ластівки" – сюжет

Учні 11-Б класу готуються до випускного, однак вони не здогадуються, що їхній таємний "Друг" також готує для них сюрприз. Цілком можливо, що він стане фінальним. Проте несподівано Лєра, яка одужала після аварії, згадує дещо цікаве про нього. А Дениса чекала несподівана зустріч у відділенні поліції напередодні випускного. Слідча Макарова, мама Феді, поспішила до школи зі зброєю. І найголовніше – всім героям серіалу нарешті стало відомо, хто ховався під маскою "Друга" і роздавав 11-класникам жахливі завдання.

Читайте також: Український серіал "Перші ластівки": хто зіграв головні ролі і скільки буде серій

Восьма серія серіалу "Перші ластівки": дивіться онлайн

Відео на сайті з'явиться згодом