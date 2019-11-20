Український серіал "Перші ластівки": хто зіграв головні ролі і скільки буде серій

У вівторок, 19 листопада, на "Новому каналі" стартував показ української багатоепізодної стрічки про проблеми сучасних дітей "Перші ластівки". Які актори зіграли головні ролі, а також про те, скільки буде серій – читайте на LifeStyle 24.

Прем'єра молодіжного трилера "Перші ластівки" відбулася на телебаченні напередодні, 19 листопада. Проте перший епізод творці серіалу опублікували близько тижня тому на ютубі "Нового каналу". Тоді також стало відомо, що стрічка про життя 11-класників налічуватиме 8 серій.

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Однак у цих серія ви не побачите кумедних моментів зі шкільних буднів, навпаки, на вас чекатиме показ усіх проблем сучасних дітей – булінг, одностатеве кохання, суїциди, а також наркотична залежність.

Дата виходу всіх серій серіалу "Перші ластівки"

1 серія – 19 листопада 2019 року о 22:00

2 серія – 19 листопада 2019 року о 23:00

3 серія – 20 листопада 2019 року о 22:00

4 серія – 20 листопада 2019 року о 23:00

5 серія – 21 листопада 2019 року о 22:00

6 серія – 21 листопада 2019 року о 23:00

7 серія – 22 листопада 2019 року о 21:40

8 серія – 22 листопада 2019 року о 22:40

Також LifeStyle 24 вирішив ближче познайомити вас з головними акторами серіалу "Перші ластівки".

Актори та ролі нового українського серіалу "Перші ластівки"

Смолякова Марія – Поліна

20-річна Марія, яка народилася та проживає у Києві, зіграла роль дівчинки, яка нібито скоїла суїцид. Вона отримує освіту у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв. Раніше знімалася у "Виходьте без дзвінка – 2", "Номери", "Виходьте без дзвінка", "Кримінальна журналістка" та інших.



Смолякова Марія

Олександр Рудинський – Нікіта (Нік)

Хлопець, родом з Миколаєва, відомий глядачам з серіалу "Подорожники". 23-річний актор навчається у КНУТКіТ ім. Карпенко-Карого. Додамо, що раніше Саша Рудинський отримав престижну нагороду в номінації "Дебютант" на VIII Міжнародній Театральній Премії Академії.



Саша Рудинський

Таїсія-Оксана Щурук – Катя

20-річній киянці дісталася роль тихоні Каті, батьки та брат якої – глухонімі. Раніше Таїсія-Оксана Щурук знімалася у серіалі "Київ вдень і вночі". Аби стати акторкою, дівчинка пройшла акторський курс КНУТКіТ ім. І.К. Карпенко-Карого.

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Таїсія-Оксана Щурук

Максим Самчик – Федя

Роль спокійного хлопця Феді, який тільки пізнає доросле життя, дісталася 22-річному Максиму Самчику. Актор отримує акторську освіту у КНУТКіТ (майстерня Ю. П. Висоцького).



Максим Самчик

Олег Гоцуляк – Макс

Герой Макс – друг Феді. Його роль виконав 23-річний киянин Олег Гоцуляк. Раніше він грав у "Дизертирі", документальній драмі "Діти перемоги" та інших проєктах.



Олег Гоцуляк

Поліна Носихіна – Лера

Роль ще однієї 11-класниці дісталася Поліні Носихіній. Вона зіграла доньку багатих батьків. Раніше 18-річна акторка знімалася у проєктах "Сонячний листопад", "Сестри за спадком", "Краще за всіх", "Виноград" та інших.



Поліна Носихіна

Максим Девізоров – Ден

23-річний киянин виконав роль плавця Дениса Денисенка. Акторської майстерності навчався у Київському національному університеті культури і мистецтв за спеціальністю "Режисер драматичного театру".



Максим Девізоров

Вікторія Литвиненко – мама Феді, слідча

Досвідчена 33-річна акторка знялася вже у багатьох проєктах, серед яких "Операція Махаббат", "За законами воєнного часу 2", "Снайперша" та інші.



Вікторія Литвиненко

Фото: Новий канал