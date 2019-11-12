На телебаченні виходить серіал "Перші ластівки" про дитяче насильство: що про нього відомо

На "Новому каналі" виходить перша українська стрічка, яка розповідає про проблеми дітей у сім’ях та на що вони вдаються, якщо у них немає підтримки. В мережі уже з’явилася перша серія, яка вийшла у ютубі, у понеділок, 11 листопада. Прем'єра на "Новому каналі" відбудеться 19 листопада о 22 годині.

"Перші ластівки" – це проєкт, який заснували для того, аби привернути увагу батьків і підлітків до проблем з якими вони стикаються. Трилер показує боротьбу з життям і фатальну дружбу в мережі, в яку дорослі не можуть повірити. Серії досить важкі, серед них ви не знайдете чогось позитивного, навпаки, на вас чекають підліткові суїциди, наркотики, булінг та одностатеве кохання.

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За сюжетом драматичної історії, на початку навчального року одну з учениць школи знаходять мертвою. Причини смерті – невідомі. До справи береться мати однокласника загиблої, яка працює у поліції слідчою та з’ясовує, що школярка у ніч смерті на багатоповерхівці була не сама.

Трейлер серіалу "Перші ластівки": дивіться онлайн

Перша серія серіалу "Перші ластівки" – сюжет

У школі розпочалося 1 вересня, і традиційно, школярі обговорюють з однокласниками літні канікули, а вчителі в той час налаштовують себе на урочисту частину. На сцені виступає гордість школи – Поліна Дудка, яка неабияк дратує красуню Лєру. Нічого не сповіщало біди, але замість святкового відео з випускниками на проєкторі з’являється ролик "Золотий SEX фонд школи".

Перша серія серіалу "Перші ластівки": дивіться онлайн

У кінці кожної серії на екрані буде з'являтися номер телефону гарячої Лінії "Ла Страда". Якщо дитина відчує, що їй складно, страшно чи немає нікого, хто б міг її підтримати, вона завжди може зателефонувати й отримати безкоштовну анонімну психологічну консультацію. В кінці 1 серії українські зірки шоу-бізнесу обговорюють модель поведінки підлітків і дають цінні поради.

До соціального проєкту долучилася українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка з 2018 року стала першим в Україні Почесним Послом Фонду ООН в області народонаселення; Наталія Єжова – психолог, ведуча проєкту "Екси", блогер Роман Свечкоренко та інші зіркові гості.

Всього очікується на вихід 8-ми серій. Кожна з них триватиме по 50 хвилин. У серіалі будуть молоді та прогресивні актори, з якими ви не зустрічалися раніше.

Актори серіалу "Перші ластівки"

– Максим Самчик

– Поліна Носихіна

– Саша Рудинський

– Таїсія Щурук

– Олег Гоцуляк

– Максим Девізоров

– Вікторія Литвиненко

– Олеся Жураковська

– Даша Трегубова

– Сергій Кияшко

– Костя Жовтневий



Актори серіалу "Перші ластівки"