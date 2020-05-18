Перший сімейний конфлікт: мама дівчини Ілона Маска публічно розкритикувала винахідника
Два тижні тому мільярдер Ілон Маск став батьком сина, проте у матері його дівчини Граймс вже є претензії до обранця доньки. Журналістка Сенді Гароссіно розкритикувала допис новоспеченого татка у твіттері та публічно натякнула його байдуже ставлення до нової родини.
4 травня 48-річний засновник SpaceX став татком вшосте. Його 32-річна дівчина канадська співачка Граймс народила сина, якого Ілон Маск одразу поспішив показати громадськості. Судячи з фото у мережі, винахідник сумлінно виконує свої батьківські обов'язки, проте таку думку не розділяє новоспечена бабуся та мати обраниці інженера Сенді Гароссіно. Про це інформує Page Six.
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Так, Ілон Маск опублікував лаконічний допис у твіттері, який викликав справжній резонанс у мережі. "Прийміть червону пігулку", – написав винахідник. Користувачі помілити у його словах зв'язок з фільмом "Матриця", у якому головному герою Нео пропонували на вибір дві таблетки – червону, яка розкриє правду про світ, та синю, яка залишить його у невіданні. Цю алегоричну публікацію суспільство розцінило як підтримку Дональда Трампа та його Республіканської партії. Проте неофіційна теща Ілона Маска побачила інший сенс допису.
Фразу "червона пігулка" часто використовують активісти, які борються за права чоловіків. У такий спосіб вони наголошують, що сучасним світом керують жінки, а чоловіки залишають в несприятливих умовах. Тому мати Граймс Сенді Гароссіно гнівно висловилася про натяки Ілона Маска на нерівноправність позицій. Вона опублікувала гнівний допис у твіттері, який швидко видалила.
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Якби ваша дівчина пережила складну вагітність і пологи два тижні тому, і вам було б більше 16 років, ви б зараз голосили ці дурниці про чоловічі права в твіттері?
– написала "теща" винахідника.
У мережі вже встигли оцінити масштаби конфлікту між винахідником та мамою його обраниці. "День подяки буде веселим", – напророкував один з користувачів.