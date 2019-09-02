Перший дзвінок: які українські зірки зводили дітей до школи

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Ірина Федишин і син
Ірина Федишин і син / Facebook / @iryna.fedyshyn.7

У понеділок, 2 вересня, в Україні розпочався новий навчальний рік і відзначається День знань. Зранку більшість батьків провели своїх дітей у школи на перший дзвоник. Українські зіркові мами і татусі також поділилися із шанувальниками ніжними знімками, як їхні малюки пішли у навчальні заклади.

Редакція LifeStyle 24 підготувала підбірку українських зірок, які провели своїх дітей у школи у День знань, 2 вересня.

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Популярна співачка Тіна Кароль показала свого єдиного сина Веніаміна, який навчається в одній з престижних шкіл Великобританії Repton Preparatory School. На фото 10-річний хлопчик зображений в елегантній сорочці з краваткою. 

"За нами майбутнє. Поки ще не в Раду, а до школи... Та все попереду", – жартівливо додала у підписі Тіна Кароль, яка не приховує своєї гордості за талановитого сина.


Син Тіни Кароль Веніамін / Instagram-Stories / @tina_karol

Співачка Ірина Федишин опублікувала серію знімків у Facebook зі своїми двома синами, Юрою та Олегом, і чоловіком Віталієм Човником.

Ми пішли у другий клас. Вітаємо усіх з початком навчального року!
– додала зірка у підписі.

Провів до 5-го класу свого сина 11-річного Андрія й відомий репер Потап разом з колишньою дружиною Іриною Горовою. Новоспеченої офіційної дружини артиста Насті Каменських на фото не було, відтак навряд чи співачка також була на шкільній лінійці.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorovaya Irina (@gorovaya_irina)

 

Син Потапа Андрій / Instagram / @realpotap

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Потап Тіна Кароль Зіркові мами Зіркові діти
Джерело: LifeStyle 24
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