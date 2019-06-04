Перший і останній концерт гурту Kiss незабаром відгримить у Києві: подробиці дійства

Легендарний гурт Kiss відіграє свій перший і останній концерт у столиці України. Грандіозне дійство відбудеться в рамках прощального туру рок-колективу End Of The Road. Райдери обіцяють незабутні емоції.

Найбільший стадіон України НСК "Олімпійський" прийматиме американський рок-гурт Kiss і його шанувальників вже менше, ніж за два тижні, а саме – 16 червня. Учасники колективу влаштовують перший і останній концерт у Києві в рамках туру End Of The Road.

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Організатори запевняють, що готується щось надзвичайно грандіозне. Для того, аби концерт пройшов на найвищому рівні, до організації залучили 25 фур і команду зі 100 людей, а також до Києва привезуть обладнання, вага якого перевищує 400 тонн!

Що важливо, учасники рок-гурту вже не молоді хлопці, їхній вік коливається в межах 58-69 років, тому для комфортного і зручного проведення часу вони представили свій райдер. Проте запевнили, що гурт, як раніше, здивує їх своїм перфоменсом, який не під силу навіть багатьом молодим артистам.



Гурт Kiss / Прес-служба

Райдер гурту Kiss:

- у райдері немає великої кількості алкоголю, вони забажали кілька пляшок дорогого шампанського і вина, зазначивши, що це для того, щоб розслабитися після концерту.

- сумарно райдер (на всю команду) включає більше, ніж 200 позицій їжі та напоїв, серед яких близько тонни питної води та 300 кілограмів їжі.

- обов'язковий поліцейський ескорт. Це аргументується бажанням не втрачати час на затори на дорогах.

- з групою завжди присутня особиста охорона. До слова, її начальник, Денні Френсіс, свого часу охороняв групу Led Zeppelin і є воістину легендарною особистістю, про якого навіть написана книга.

- для забезпечення підготовки шоу, крім особистої команди, по райдеру групи, також залучається ще 250 чоловік з боку українського організатора, а всього в будівництві сцени протягом трьох днів бере участь понад 500 людей одночасно.