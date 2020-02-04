Перший півфінал Нацвідбору на Євробачення-2020: з якими піснями виступлять учасники

Уже цієї суботи, 8 лютого, розпочинається перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. За право представляти Україну на міжнародному конкурсі змагатимуться 16 учасників. Перша половина вже представила свої пісні та готова запалювати сцену пісенного шоу.

Перший півфінал транслюватимуть телеканали СТБ та UA: Перший. Суддями Національного відбору Євробачення стали співак та композитор Андрій Данилко, співачка Тіна Кароль та експерт в музичній індустрії Віталій Дроздов.

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Ведучим вокального проєкту традиційно буде Сергій Притула. До складу команди увійшов музичний продюсер Нацвідбору Руслан Квінта та креативна продюсерка Наталя Франчук.

Пісні учасників першого півфіналу Нацвідбору

№ 1. [О]

Український гурт, який виконує попмузику у стилі Futurepop. Фронтвумен гурту Оля Чернишова раніше була бек-вокалісткою Олега Скрипки, Джамали, Pianoboy, Kadnay, Brunette Shoot Blondes, Асії Ахат, Illaria. Гурт [О] – володарі премії "Хіт року" за версією KissFM, отримали приз у номінації "Свіжа кров" Jagermeister Music Awards та двічі фіналісти APPS Music & SZIGET.

Гурт [O] – Там, куди я йду: дивіться відео онлайн



№ 2. Jerry Heil

Молода співачка, авторка і композиторка, яка дуже стрімко увірвалася у вітчизняний шоу-біз. Дівчина стала "Проривом року" за версією премії Jager Music Awards, "Відкриттям року" за версією журналу Viva, номінанткою на престижну музичну премію YUNA 2020 у категоріях "Найкраща виконавиця", "Найкраща пісня", "Відкриття року". Хіт "Охрана, отмєна" набрав майже 15 мільйонів переглядів на YouTube.

Jerry Heil – VEGAN: дивіться відео онлайн



№ 3. Katya Chilly

Українська співачка та композиторка. ЇЇ творчість налічує 5 альбомів, трансляції на MTV, BBC, понад 40 сольних концертів у Великобританії та понад тисячу в Україні.

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№ 4. KRUTЬ

Бандуристка, співачка та учасниця музичних телешоу. Марина Круть брала участь у талант-шоу, виступала у дуеті з артистами, записала кілька каверів на світові хіти. Восени 2019 року вона випустила третій альбом. Відомо, що до пісні "99", яку Марина представлятиме на Нацвідборі Євробачення спеціально малюють мультфільм, який транслюватимуть на задніх екранах на сцені.

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№ 5. Go-A

Київський гурт Go-A об’єднав у своїй творчості сучасні біти, етнічний вокал та потужний гітарний драйв. Музиканти виконують пісні у створеному власноруч стилі "укр-транс". Гурт неодноразово представляв українську музику в Ізраїлі, Польщі та Білорусі.

Go-A – Соловей: дивіться відео онлайн



№ 6. CLOUDLESS

Бойзбенд, який здобув широку популярність у 2017 році завдяки хіту "Між світами", що став саундтреком до серіалу "Школа". Треки групи часто звучать в українських серіалах і розважальних шоу.

CLOUDLESS – Drown me down: дивіться відео онлайн



№ 7. GIO

Молодий музикант жанру pop-music, автор і композитор. Брав участь у шоу "Х-фактор" і "Голос країни", виступав з оркестром Lords of The Sound.

GIO – Feeling so Lost: дивіться відео онлайн



№ 8. Assol

Катерина Гуменюк займається музикою з дитинства. У 5 років вийшла на сцену під псевдонімом Assol. Перший відеокліп зняла на досить відому пісню "Алые паруса". У 2016 році брала участь у талант-шоу "Голос країни". Через 3 роки, здобувши освіту за кордоном, дівчина повернулася в Україну на музичну сцену і перезапустила творчість. Співачка випустила пісню "Тобі", яку присвятила чоловікові, і зняла романтичний кліп.

Assol – Save It: дивіться відео онлайн