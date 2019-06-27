Перший сімейний тур: принц Гаррі та Меган Маркл відвідають Африку

Схоже, декрет амбіційної Меган Маркл добігає кінця. Восени подружжя герцогів Сассекських відвідає Африку з офіційним туром. Цілком ймовірно, що любляча матуся не залишить сина на доглядальниць і кількамісячний Арчі відправиться у свою першу подорож разом з батьками.

Після народження сина подружжя герцогів Сассекських лише один раз з'явилося на публіці з нагоди святкування офіційного дня народження Єлизавети ІІ. Однак, як повідомляють їхні представники на сторінці в Instagram, нові появи принца Гаррі та Меган Маркл вже не за горами. Ба більше, у перший тур після народження Арчі Харрісона вони можуть відправитися разом із ним.

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У новому дописі представники герцогів Сассекських зазначили, що їм запропонували провести екскурсію Південною Африкою. Заодно принц Гаррі здійснить робочий візит до Ботсвани.

Герцог і герцогиня дійсно з нетерпінням чекають зустрічі з багатьма із вас і продовжують підвищувати обізнаність про роботу місцевих громад, що впливають на зв'язок зі співдружністю і за її межами,

– зазначилося у дописі.

А на завершення представники принца Гаррі і Меган Маркл додали, що "це буде їхній перший офіційний тур, як сім'ї". Проте, оскільки сім'єю герцоги Сассекські стали у травні 2018 року, шанувальники запідозрили, що в подорож з ними вирушить їхній кількамісячний син Арчі Харрісон. Адже всім добре відомо, що принцеса Діана також не залишала синів наодинці та, коли принцу Вільяму було всього 9 місяців, вона взяла його з собою в тур Новою Зеландією.