Перший сніг в Києві: як українські зірки зустріли зимову погоду

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Перший сніг в Україні: реакція зірок
Перший сніг в Україні: реакція зірок / www.lovethispic.com

14 листопада Київ накрили чималі снігопади. Хоч синоптики попереджали про перший сніг, однак не всі кияни взяли до уваги їх прогнози. Винятком не стали й зірки, які змушені були згадати свої студентські роки та спуститись у підземку.

Величезні корки, переповнені парковки та узбіччя – Київщина потрапила у сніговий полон. Відтак жителі міста активно використовували метро, щоб добратись в інший кінець столиці. Українські зірки, які теж були вражені від розмаху зимової погоди, вирішили покинути свої автівки та пересуватись за допомогою метро.

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Так, актор із "Студії "Квартал 95" Євген Кошовий, приховавши своє обличчя кепкою, спустився у підземку. Знаменитість не стримував свого гумору та зазначив, що все понад 6 років не їздив у метро. 

Всюди корки. Але вільно знаєте де? Правильно, у метро! Давненько я тут не бував. 6 років! А кажуть, що зірки не їздять у метро. Та ми, власне, й не зірки,
– зазначив Євген Кошовий. 

 

 

Слідом за Євгеном Кошовим у столичній підземці побував телеведучий Артем Гагарін. Чоловік з гумором зазначив, що це своєрідний челендж.

"Прийняв естафету від Євгена Кошового. Окрема подяка погоді, за надану можливість. У метро не катаюся у зв'язку з відсутністю будь-якої станції біля будинку... А так це дуже зручно", – написав Артем Гагарін. 

 

А от співачка Оля Цибульська із захватом зустріла таку погоду. Зірка опублікувала чарівне фото, на якому позувала у зимових речах та снігом в руках. 

 

Не стримувала емоцій і телеведуча Лілія Ребрик. Вона із щасливою посмішкою позувала на фоні засніженої вулиці. 

 

Зимова погода аж ніяк не повпливала на плани Світлани Тарабарової. Молода матуся, тепло вбравши свого синочка Івана, прогулялась з колискою. 

Іван сьогодні побачив перший в житті сніг, уявляєте? Перший в житті,
– емоційно прокоментувала вона. 

Водночас погода не стримала Сергія Притулу від поїздки. Разом із акторами "Вар'яти шоу" він сфотографувався в авто. 

 

Теги: Негода в Україні LifeStyle Новини Києва Музика
Джерело: 24 Канал
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