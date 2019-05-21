Перший спільний вихід: Єва Лонгорія з чоловіком та сином прийшли на світський захід

Голлівудська акторка Єва Лонгорія, відома за участю у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", має насичені будні у Каннах. Зірка брала участь у презентації проектів та у супроводі чоловіка і сина засяяла на червоній доріжці.

Вже за місяць Єва Лонгорія та її чоловік Хосе Антоніо Бастон відзначатимуть перший день народження первістка. Та поки до події залишається чимало часу, голлівудська пара насолоджується сімейними буднями у Франції, майстерно поєднуючи відпочинок з роботою.

Читайте також: В образі ящірки: рідкісний вихід Єви Лонгорії зі своїм чоловіком – фото

Днями подружжя стало запрошеними гостями вечірки Global Gift Initiative, яка відбулась у рамках 72-го Каннського кінофестивалю. На світський захід Єва Лонгорія та Хосе Антоніо Бастон вирішили прийти з 11-місячним Сантьяго, чим привернула увагу всіх журналістів та учасників вечірки. Все тому, що це вперше після народження сина акторка здійснила такий спільний вихід.

Перед камерами Єва Лонгорія постала у розкішній вечірній сукні з блискітками. Вбрання було приталеним, відтак підкреслило струнку фігуру акторки. Голлівудські локони та ідеальний макіяж з акцентом на очі завершили образ Єви Лонгорії.

Водночас два головні чоловіки в житті зірки йшли поряд в однакових чорних костюмах та білих сорочках з метеликом. Згідно із фото, зроблених під час події, весь вечір маленький Сантьяго провів на руках у зіркового батька, в той час як Лонгорія насолоджувалась спілкуванням із колегами.



Єва Лонгорія з чоловіком та сином / Getty Images



Акторка Єва Лонгорія з сім'єю у Каннах / Getty Images



Сімейний вихід Єви Лонгорії / Getty Images

Хто така Єва Лонгорія?

Голлівудська актриса Єва Лонгорія не лише знімається в кіно, а й часто працює для глянцевих видань в ролі моделі. Свою найбільшу славу зірка отримала завдяки одній з головних ролей в популярному серіалі "Відчайдушні домогосподарки", а також знялась у близько 20 стрічках та стала продюсером пари фільмів. Щодо особистого життя Єва була тричі одружена: з актором Тайлером Крістоферсоном, баскетболістом Тоні Паркером та зараз перебуває у шлюбі з мексиканським бізнесменом Хосе Антоніо Бастоном. З останнім в акторки народився син Сантьсяго, який є її первістком.