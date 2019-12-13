Перший трек "Make It Rain Champagne" Вєрки Сердючки після творчої паузи

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Вєрка Сердючка / Instagram / @v_serduchka

Народна артистка України вперше за шість років випустила новий запальний трек. Сингл з назвою "Make It Rain Champagne" вперше прозвучав на "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою" ще в листопаді. Проте сама зірка назвала виступ репетицією і сьогодні, 14 грудня, відбулася прем'єра студійного запису майбутнього хіта.

Після багаторічного затишшя у своїй творчості Вєрка Сердючка вирішила вибухнути новим англомовним треком напередодні новорічних корпоративів, які не обходяться без танцювальних хітів народної улюблениці. 

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У перекладі пісня "Make It Rain Champagne" означає "Зроби дощ з шампанського". Англомовний трек був написаний шведськими композиторами і продюсерами Андреасом Орном і Петером Бострема. 

Шанувальники не стримують захвату від довгоочікуваної прем'єри. Припускають, що трек розпочне новий етап у творчості зірки. Адже сингл поєднав у собі мотиви сучасної музики та запальні ритми. 

Свій перший виступ з новою піснею Андрій Данилко назвав репетицією. Проте після енергійного виконання його кілька разів кликали на біс глядачі "Вечора прем'єр". 

Вєрка Сердючка – Make It Rain Champagne: сліхайте пісню онлайн 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Музика
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