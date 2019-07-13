Перший весільний танець Меган і Гаррі: під яку пісню станцювали закохані – відео

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Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл / www.gettyimages.com

Стали відомо нові подробиці королівського весілля Меган Маркл і принца Гаррі, яке прогриміло у травні 2018 року. Зокрема один із зіркових гостей розповів, під яку пісню майбутнє подружжя виконало свій перший весільний танець.

Про це розповів актор і продюсер Ідріс Ельба, пише видання Vanity Fair. Як зізнається чоловік, Меган сама обирала треки для весільного плейлиста.

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"Меган сама відправила мені плейлист з деякими треками. Не хочу вдаватися в подробиці, але там було трохи музики Західного узбережжя", – розповів Ельба.

Згодом стало відомо, що для танцю молодят Меган і Гаррі обрали пісню Вітні Х'юстон – I Wanna Dance With Somebody. Як додав Ідріс, герцог і герцогиня Сассекська часто танцювали під цю пісню. Трек є енергійним та запальним, адже закохані хотіли, щоб весілля було веселим.

Вітні Х'юстон – I Wanna Dance With Somebody: слухайте пісню

Що відомо про весілля принца Гаррі та Меган Маркл?

Розкішне королівське весілля відбулось 19 травня 2018 року у Віндзорі. Саме в цей день весь світ, затамувавши подих, спостерігав, як екс-акторка Меган Маркл виходить заміж за принца Гаррі. Одразу після весілля пара отримала королівський титул від королеви – герцоги Сассекські. Окрім цього, знаменита американка одержала в подарунок свій родинний герб, створений спеціально на замовлення Єлизавети ІІ.

До вівтаря Меган Маркл пішла у розкішній сукні від креативного директора Givenchy Клер Уейт Келлер. На вбранні нареченої не було жодного орнаменту, прикрас чи мережива, що аж ніяк не повпливало на ефектність її образу. Натомість принц Гаррі одружувався у традиційному сюртуку.

Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл / Getty Images

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Теги: Меган Маркл LifeStyle Королівська сім'я Новини LifeStyle Весілля принца Гаррі і Меган Маркл
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