Перший вихід Арчі Харрісона: Меган Маркл показала світові 4-місячного сина

Принц Гаррі та Меган Маркл наразі перебувають в Африці з офіційним 10-денним візитом. На "роботу" подружжя відправилось не лише з командою стилістів, а й з маленьким сином Арчі та нянею. 25 вересня герцоги Сассекські вперше вийшли з ним у світ.

Щоб показати прихильникам свого сина, принц Гаррі і Меган обрали зустріч з архієпископом Десмондом Туту і його донькою місіс Туту, яка відбулась в Кейптауні. Відомо, що Десмонд Туту є великим африканським діячем, який через боротьбу з режимом апартеїду піддавався гонінням і сидів у в'язниці. Чоловік також є лауреатом Нобелівської премії миру 1984 року.

Читайте також: В Африці син Меган Маркл і принца Гаррі отримав нове ім'я: як його назвали і чому це трапилося

Зустріч була особливо теплою, адже королівське подружжя вирішило поспілкуватись з видатним африканським діячем в компанії свого 4-місячного сина Арчі Маунтбеттена-Віндзора. Хлопчик виглядав радісним та здоровим, а під час офіційної зустрічі багато усміхався і тим самим викликав сміх у присутніх.

Для виходу Меган обрала сіру сукню з шифону з чорною підкладкою і легкими орнаментами, та чорні туфлі-човники. Свій образ воно доповнила лаконічним пучком з волосся та мінімалістичним макіяжем. Принц Гаррі одягнув темно-синій костюм з білою сорочкою та синьою краваткою. Маленький Арчі у свою чергу приміряв блакитний комбінезон та білу водолазку.



Принц Гаррі і Меган Маркл з сином Арчі в Африці / Getty Images



Принц Гаррі і Меган Маркл з сином Арчі в Африці / Getty Images

Варто додати, що в одному з інтерв’ю в Африці Меган зізналась, що Арчі добре переніс політ з Великої Британії в Африку, хоча й погодилась, що йому, мабуть, все ж треба було трохи часу, щоб акліматизуватися і звикнути до нових умов. Після цієї зустрічі принц Гаррі наодинці відправиться у Боствану, Анголу та Малаві аж до 1 жовтня, а Меган в той час сама перебуватиме на офіційних заходах у Кейптауні. Лише 2 жовтня вона зустрінеться з принцом Гаррі у Йоганнесбурзі.

Що відомо про тур Африкою Меган Маркл і принца Гаррі – читайте тут.