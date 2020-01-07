Перший вихід Меган Маркл у 2020 році: що одягнула герцогиня Сассекська в Лондоні

Меган Маркл і принц Гаррі повернулися з 6-тижневої канадської відпустки, під час якої вони відзначили Новий рік і Різдво з мамою герцогиня Сассекської, до Лондона.

У вівторок, 7 січня, Меган Маркл і принц Гаррі здійснили свій перший публічний вихід. Королівське подружжя відвідало Canada House – дипломатичне представництво Канади в Сполученому Королівстві.

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Для виходу стилісти підготували для герцогині Сассекської вишуканий образ у нюдово-коричневих відтінках. Меган Маркл була одягнена у класичне пальто кольору "кемел", під яке приміряла водолазку і сатинову спідницю довжини міді з колекції демократичного бренду Massimo Dutti, ціна якої складає близько 90 фунтів стерлінгів.

Завершували "аутфіт" Маркл замшеві туфлі-човники на високих підборах теракотового відтінку, натуральний макіяж з акцентом на очах та об'ємна укладка розпущеного волосся.



Меган Маркл / Getty Images



Меган Маркл / Getty Images



Меган Маркл / Getty Images



Меган Маркл / Getty Images