Перший вихід на сцену, – Олександр Пономарьов вразив прихильників архівним знімком

Поки всі ЗМІ продовжують інформувати людей щодо пандемії коронавірусу, зірки намагаються розрадити своїх прихильників, публікуючи особливі дописи у мережі. Так, 46-річний Олександр Пономарьов вирішив згадати, яким був його перший виступ.

Олександр Пономарьов зазначив, що сталось це на весіллі його сестри Ірини. Тоді майбутній артист ще ходив до школи та боязко виглядав з мікрофоном у руках. Чорно-біла світлина, яка з'явилась на інстаграм-сторінці вокаліста, розчулила мережу.

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"Мій перший вихід на сцену з мікрофоном. Мені років 12-13, весілля моєї сестри Ірини. Співав пісню "Земля в иллюминаторе", – поділився Олександр Пономарьов.

Чимало прихильників співака звернули увагу на те, що Олександр Пономарьов на архівному фото дуже нагадує свого 12-річного сина Сашка. Хлопчик народився у шлюбі артиста з Вікторією Мартинюк. І хоч подружжя розлучилось у 2012 році, їхній син отримує увагу від двох батьків, що видно на знімках Олександра Пономарьова у мережі.