Перший вихід після скасування весілля: Періс Хілтон показала стильний образ в Мельбурні

Світська левиця та ді-джей Періс Хілтон, яка розірвала стосунки зі своїм нареченим Крісом Зілкою, приїхала до австралійського міста Мельбурн, щоб презентувати свій новий парфум Platinum Rush.

Це перший офіційний вихід Періс після розриву з екс-нареченим Крісом Зілкою.

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Хілтон виглядала приголомшливо у молочній міні-сукні, розшитій паєтками. Її образ доповнили туфлі з відтінком металіку на високих підборах і обруч у тон.

"Я працюю дуже багато і люблю те, що я роблю. Мені подобається надихати чоловіків та жінок у цілому світі", – розповіла Періс виданню Daily Mail перед презентацією.



Періс Хілтон / Getty Images

Нагадаємо, що взимку 2018 року Кріс Зілка освідчився Періс Хілтон, подарувавши їй обручку з діамантом у 20 каратів. Вартість каблучки сягала двох мільйонів доларів. Згодом вони запланували весільну церемонію на 11 листопада 2018 року. Однак світська левиця вирішила перенести дату шлюбу на наступний рік, пояснивши це божевільним графіком. Тепер, як виявилося, весілля зовсім не буде.



Згодом західні ЗМІ повідомили, що насправді актор навіть не купував обручку. За підрахунками, протягом своєї акторської кар'єри Кріс заробив не більше 4 мільйонів доларів. Натомість Хілтон має щонайменше 300 мільйонів доларів. За словами інсайдерів, коштовну каблучку Періс взяла поносити безкоштовно у свого друга – знаменитого ювеліра, власника будинку Greene & Co, Майкла Грінемса.

