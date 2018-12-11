Перший вихід після весілля: Пріянка Чопра показала стильний образ у Нью-Йорку
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Індійська модель та переможниця конкурсу "Міс Світу 2000" Пріянка Чопра, яка нещодавно відгуляла своє шалене весілля з американським співаком Ніком Джонасом в Індії, повернулася до США.
Так, папараці вперше підловили Пріянку під час прогулянки на вулицях Нью-Йорка.
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Чопра продемонструвала білосніжний образ, одягнувши білу водолазку, штани та чоботи у тон. Свій образ акторка доповнила світло-салатовою курткою і масивною сумкою.
Додамо, що днями Пріянка Чопра показала шанувальникам перше спільне селфі з чоловіком після весілля, яке зворушило усіх користувачів.
"Сімейне блаженство", – зазначила зірка у підписі.
Джерело: 24 канал
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