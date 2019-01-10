Перший вихід в новому статусі: Меган Маркл засвітилася в пальто від Oscar de la Renta

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Меган Маркл
Меган Маркл / www.gettyimages.com

Нещодавно Герцогині Сассекській довірили відповідати за роботу Королівського Національного театру. Так, для першого виходу в новому статусі, Меган Макрл обрала стильне пальто від американського дизайнера.

Напередодні стало відомо, що королева Єлизавета ІІ нагородила дружину принца Гаррі Меган Маркл першим її патронажем. Меган Маркл удостоїлася стати заступником та першою відповідальною особою за роботу Королівського Національного театру.

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Перший офіційний вихід після різдвяних канікул герцогині Сассекської відбудеться в понеділок, 14 січня. Однак вагітна дружина принца Гаррі не витрачає час марно. Так, напередодні першого світського виходу Меган Маркл відвідала благодійну організацію Smart Works, яка створена з метою допомоги влаштування на роботу безробітних жінок.


Чарівна Меган Маркл / Twitter / @Emily Andrews

На заході 37-річна герцогиня розповіла жінкам, що допоможе їм справити хороше враження на роботодавців і як триматися на співбесіді. Для першого виходу в новому році в статусі королівського патрона Меган Маркл обрала базове бежеве пальто від Oscar de la Renta. До слова, такий стиль верхнього одягу в тренді вже декілька сезонів поспіль. Під світле пальто герцогиня Сассекська одягнула чорну сукню на коротких рукавах від Hatch. Доповнили стриманий образ дружини принца Гаррі туфлі-човники в анімалістичному принті і сережки від Kimai.

Меган Маркл
Чарівна Меган Маркл / Twitter / @Emily Andrews 

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Мода Стиль і мода
Джерело: 24 канал
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