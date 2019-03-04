"Давай танцюй": як зняти якісний танцювальний фільм в Україні

21 березня 2019 року відбудеться прем'єра першого танцювального українського фільму "Давай танцюй". Як народилася ідея зробити танцювальне кіно в Україні, і наскільки це просто, як здається на перший погляд?

Відбір акторів

Ідея знімань танцювального кіно народилася 13 років тому. "Ми з Олександром Березань зняли молодіжний фільм про школярів "Один за всіх" і настільки надихнулися цим фільмом і його героями, що написали сценарій наступного фільму – "Давай танцюй", – прокоментував продюсер фільму Сергій Розвадовский. – Але робота над фільмом зупинилася через фінансову кризу в 2008 році. Відновили зйомки лише в 2015. Разом з хореографом Анатолієм Сачівко почали кастинги головних героїв фільму".

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"Завдання було непросте, адже на головні ролі треба було знайти не лише хороших, красивих, органічних акторів, а й таких, які би могли добре, дуже добре танцювати", – розповів режисер фільму Олександр Березань.

Було декілька етапів кастингу. Пробували і танцюристів, і акторів. У результаті на головні ролі затвердили Дениса Реконвальда, Валентину Войтенко і Романа Чухманенко.

У кожного з нас було мінімум п'ять етапів проб. З різними партнерами. Це було дуже довго і треба було запастися терпінням. Адже окрім акторських здібностей, хорошої танцювальної підготовки, ми повинні були органічно виглядати разом і потрапляти в типажі наших персонажів,

– зазначила виконавиця головної ролі Валентина Войтенко.

З акторства у танці

Далі на акторів чекав тривалий етап танцювальних репетицій. Виконавець головної ролі Денис Реконвальд тренувався щодня впродовж двох місяців. "Спочатку ми разтанцьовувались, потім ставили номери. Вчили заходи в трюки. Денис досить упевнено справлявся з елементами. Я думаю, що якби він продовжив займатися так систематично, він міг би стати відмінним бі-боєм", – поділився враженнями від знімань стрічки хореограф фільму Анатолій Сачівко.



Фільм "Давай танцюй" 2019

Не обійшлося і без синців, постійної кріпатури і навіть травм.

"Складність була не лише фізична, але й психологічна. Я до того моменту вчився в університеті, був зайнятий театром і мені здавалося, що я не встигатиму вчити танцювальні зв'язки, що буде складно розтанцюватися, влитися. Мені допомогли наші хореографи – Толя Сачівко і Діма Щебет, тому все пройшло гладко, я їм дуже вдячний", – зізнався ще один виконавець головної ролі Денис Реконвальд.

Окремо проходили великі кастинги танцівників. Необхідно було знайти виконавців ролей другого плану, а також цілі колективи.



Фільм "Давай танцюй" 2019

"Важливо було знайти танцюристів, які можуть брати участь в танцювальних боях, тому що ми знімали фільм саме про танцювальні змагання. Тому ми шукали танцюристів, у яких був досвід в подібних битвах. Це бійці-одинаки, які можуть відповісти за себе. Вони повинні були відрізнятися, танцювати в різних стилях. З упевненістю скажу, що ми вибрали справжніх професіоналів", – ствердив Анатолій Сачівко.

Музичний супровід

Важливою частиною танцювального фільму є музика. Команда шукала українські треки, під які танцювали б головні герої.

Музика повинна "качати", повинне бути бажання під неї рухатися, танцювати! Музичним саундпродюсером і композитором фільму став Monatik (Дмитро Монатик). Він подивився відео, йому дуже сподобався сюжет. Monatik Chilibi Sound писали музику до фільму більше року. Це досить трудомісткий був процес і шалено цікавий, оскільки на світ народилися круті хіти!

– відзначив продюсер фільму Сергій Розвадовский.

Так само у фільмі можна буде почути треки таких груп як: Open Kids, The Hardkiss, "Сальто назад", а також музиканта ROZHDEN.

Під україномовну версію пісні Open Kids творці українського екшн-кіно, спільно з генеральним партнером фільму, компанією Київстар, запустили всеукраїнський танцювальний конкурс "Давай танцюй". За його результатами 50 переможців стануть частиною фінальної сцени фільму і візьмуть участь у зйомках 10 березня! Деталі можна дізнатись на сайті конкурсу і ще встигнути подати заявку!



Фільм "Давай танцюй" 2019

Щодо декорацій, то клуб, в якому проходили зйомки танцювальної частини фільму, будували спеціально для фільму впродовж місяця.

"Орендувати на таку кількість часу локацію було неможливо. У нас було від 200 до 500 чоловік "масовки" щоденно. Зйомки танцювальних сцен тривали майже місяць. Тому прийняли рішення будувати клуб в павільйоні. Ми розробили макет в 3d. Це була декорація, в якій можна здійснювати усі трюки, номери, танці", – додав Розвадовский.

Дуже велику роль в зйомці танцювального кіно грає сама зйомка. Оператор фільму Нікіта Кузьменко разом з хореографом Анатолієм Сачівко працювали на локації місяць до початку зйомок. "Перед нами стояло таке завдання, щоб кожен етап відбору відрізнявся по реалізації хореографічній, режисерській і операторській. Ми ходили з Нікітою, фотографували її, вивчали простір, його ширину і дивилися, як на ній можна реалізовувати хореографію і зйомку", – поділилися учасники знімального процесу.



Фільм "Давай танцюй" 2019

Але найбільша магія з'явилася, коли локація наповнилася світлом, півтисячою людей з "масовки", танцюристів, артистів і усієї знімальної команди. Анатолій Сачівко з теплом згадує атмосферу, яку створили в знімальному павільйоні: "У нас була дуже дружня атмосфера між усіма учасниками зйомки. Ми знали акторів масових сцен в обличчя. За місяць ми стали великою сім'єю. Упевнений, ця магія зможе передатися кожному з екрану кіно вже з 21 березня".

Дивіться трейлер фільму "Давай танцюй": відео

Фото: прес-служба