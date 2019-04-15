Першу серію фіналу "Гри престолів" оприлюднили на 4 години раніше від запланованої прем'єри

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"Гра престолів"
"Гра престолів" / HBO

Фанати фентезійного серіалу "Гра престолів" вже мали змогу переглянути довгоочікуваний 1 епізод серіалу вчора, 14 квітня у США. В Україні глядачі оцінили його сьогодні, 15 квітня, о 4:00. Однак американці випадково зробили сюрприз фанатам і оприлюднили 1 серію раніше офіційної прем'єри.

А все тому, що стримінговий сервіс DirecTV Now, який мав транслювати перший епізод з каналу HBO випустив серію на чотири години раніше запланованої прем'єри. У виданні Insider представник американського транснаціонального телекомунікаційного конгломерату AT & T, якій належить DirecTV Now пояснила курйозну ситуацію.

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Мабуть, наша система була так само, як і ми, схвильована виходом "Гри престолів" і надала кільком клієнтам DirecTV Now ранній доступ до епізоду помилково. Коли ми дізналися про неполадку, ми відразу ж виправили її,
– розповіли у виданні.

Незважаючи на це, серія все ж була доступною до перегляду всі чотири години до офіційної прем'єри HBO. Додамо, що в Україні першу оригінальну серію "Гри престолів" глядачі мали змогу побачити на одному з двох відеосервісів – OLL. TV або MEGOGO. Адже саме вони надають доступ глядачам до продукції HBO.

Гра престолів 8 сезон перший офіційний трейлер: дивитись відео онлайн

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.

Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, серіал буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.

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Теги: LifeStyle Кіно Гра престолів
Джерело: LifeStyle 24
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