У персиковій сукні: Джамала розповіла про вагітність та зайві кілограми

Українська виконавиця Джамала, яка очікує на появу другої дитини, зізналася, як харчується під час вагітності та скільки зайвих кілограмів вже набрала. Артистка каже, що особливо важко було, коли вона перебувала на перших місяцях особливого стану.

Джамала попри карантин та вагітність не втрачала час і постійно займалася розвитком музичної кар'єри. Вона влаштовує домашні фотосесії, під час яких демонструє стильні образи, а також ділиться з шанувальниками своїми думками. На особистій сторінці артистки в інстаграмі з'явилася публікація, у якій вона розповіла, як проходила вагітність.

Читайте також: Як вийти з цієї кризи, я не знаю: Джамала про перенесення концертів та обмеження для артистів

Співачка поділилася серією світлин, на яких постала серед квітів у сукні персивого кольору вільного крою. Волосся вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках та коричневою помадою.



Джамала в персиковій сукні / Instagram / @jamalajaaa

Джамала розсекретила, що її вага станом на зараз становить 75 кілограмів. Вона постійно намагається втриматися від їжі і відмовитися від солодкого чи борошна, проте їй не завжди вдається це зробити. Зірка каже, що обожнює пломбір і насіння.

Моє винне задоволення цієї вагітності – авокадо, редиска, сир з помідором, салат "Айсберг" і, звичайно, насіння та пломбір,

– зазначила виконавиця.

Співачка зізналася, що перший триместр вагітності збігся в часі із початком туру "10" і тоді їй було дуже непросто через токсикоз.

Вже після двох годин ледь трималася на ногах, але головне випробування було попереду – фото, зустрічі, автографи. Потрібно тримати обличчя, а всередині жахливий стан,

– розповіла Джа.

Проте після першого триместру настав період щастя і нові маленькі перешкоди з'явилися лише на останньому місяці вагітності. Знаменитість планувала почати ходити в басейн, на йогу, проте карантин вніс свої корективи.

Але я не здаюся! Співаю і намагаюся витратити "зайві калорії" (наскільки вони можуть бути взагалі зайвими) на користь собі та людям. Звичайно, потайки страждаю, що змінюється тіло, важко зав'язати самій шнурки або вдягти колготи. Але це дуже швидко забувається, я зараз не кокетую. Дійсно, дуже мало пам'ятаю труднощів навіть за два роки,

– зізналася зіркова матуся.



Вагітна Джамала / Instagram / @jamalajaaa