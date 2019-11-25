Персонаж Ілона Маска у "Рік і Морті" заговорив голосом винахідника

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Винахідник Ілон Маск

Американський мільярдер озвучив свого екранного прототипа Ілона Таска у науково-фантастичному серіалі "Рік і Морті". Почути Ілона Маска можна у 3 серії четвертого сезону. Винахідник допоможе колегам провернути схему пограбування.

Персонаж Ілон Таск, якого озвучить Ілон Маск, в анімаційному серіалі керує компанією Tuskla. Семе до цієї організації звернулися вчений-алкоголік Рік та його онук Морті. Винахідник візьме участь у злочині, допомагаючи генієві. 

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Ілон Таск – екранний прототип відомого інженера. У мультику у нього ростуть бивні з нижньої щелепи, що породжує обгрунтування для його прізвища. 

Лише зараз стало очевидним, чому Ілон Маск змінив ім'я в твіттері на Elon Tusk ще у лютому цього року. Таким чином винахідник натякав на свою участь у серіалі "Рік і Морті", захоплення до якого він висловлював ще кілька років тому. Відкривати таємниці винахідник не хотів, він обгрунтував ці зміни звичайним жартом. 

Сцена з Ілоном Таском у четвертому сезоні "Рік і Морті": дивитися онлайн 

Що відомо про американський мультсеріал "Рік і Морті"?Він створений Деном Гармоном і Джастіном Ройландом. Прем'єра відбулася 2 грудня 2013 року. Ройланд озвучив головних персонажів: Ріка, вченого-алкоголіка, та його онука Морті. Після показу першого сезону у грудні 2013 була перерва майже у два роки, другий сезон вийшов у липні 2015 року. Починаючи з другого сезону компанію Ріку складають також інші члени сім'ї, сестра Морті – Саммер, та його батьки Джеррі та Бетті.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Ілон Маск Кіно
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