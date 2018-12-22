Перстень на безіменному пальці: Кайлі Дженнер приймає привітання із заручинами

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Кайлі Дженнер засвітила каблучку на безіменному пальці
Кайлі Дженнер засвітила каблучку на безіменному пальці / Instagram/ @kyliejennerationn

Новина про можливі заручини молодих батьків сколихнула мережу ще на початку грудня, проте офіційного підтвердження Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт не надали. Однак останній вихід 21-річної моделі у світ знову викликав шквал емоцій та привітань від їхніх шанувальників. На безіменному пальці лівої руки у неї виднівся новий перстень.

На початку грудня в мережі обговорювали Insta-stories 21-річної Кайлі Дженнер. Вона опублікувала світлину із 26-річним Тревісом Скоттом, а над ними вставила "емоджі" у вигляді каблучки. Однак після оприлюднення знімку пройшов вже місяця, а зіркова пара так і не підтвердили заручини.

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Цього разу "фоловери" Кайлі Дженнер оперативно зреагували на її нові світлини в Instagram. Молода мама опублікувала знімки вечірнього "луку" в розкішній міні-сукні. Вона разом із подругою відвідали вечірку напередодні Різдва, що відбувалася в Лос-Анджелесі. Для світського заходу вона обрала ефектну асиметричну сукню, лівий рукав якої був прикрашений пір’ям. У руці бізнесвумен була золота сумочка, а доповнили її образ туфлі-човники на підборах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Однак не вечірнє вбрання вразило шанувальників 21-річної Кайлі, а її аксесуари. На безіменному пальці лівої руки моделі виднілась нова каблучка. Шанувальники почали вітати її з цією радісною новиною, однак на жодне привітання Кайлі поки що не відповіла. А її обранець та батько їхньої дитини Тревіс Скотт нещодавно давав інтерв’ю журналу Rolling Stone, у якому зізнався, що Кайлі Дженнер головна жінка його життя і він планує із нею одружитись, однак поки що не придумав як зробити пропозицію.

Кайлі Дженнер каблучка
Кайлі Дженнер на вечірці в Лос-Анджелесі / Instagram / @kyliejennerationn

Кайлі Дженнер каблучка
Каблучка, яку засвітила Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejennerationn

Кайлі Дженнер
21-річна модель засвітила нову каблучку на безіменному пальці / Instagram / @ travkyliee

Теги: LifeStyle Мода Кайлі Дженнер
Джерело: 24 канал
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