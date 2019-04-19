Первісток принца Гаррі і Меган Маркл не отримає королівського титулу: деталі

Здається, герцоги Сассекські вже нічим не могли б здивувати своїх фанатів після періодичних порушень королівських правил і заяви про таємні пологи. Однак, це помилкова думка. Іноземні ЗМІ розбурхали новиною про те, що принц Гаррі і Меган Маркл мають намір відмовитися від королівського титулу для своєї дитини.

Королівське подружжя, яке незабаром вперше стане батьками, готові відмовитися від своїх титулів і почестей заради майбутнього первістка. Про це повідомляє видання Town and Country. У джерелі зазначається, що народжена дитина не буде принцом чи принцесою і до неї не звертатимуться "Його Величність".

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Перед народженням первістка принца Вільяма і Кейт Міддлтон Єлизавета ІІ видала указ, в якому вказувалося, що їхній майбутній син отримає титул принца. А в грудні 2012 року Її Величності довелося випустити новий указ, в якому вона зазначила, що такі звання отримають всі діти герцогів Кембриджських, оскільки герцог Кембриджський є першим спадкоємцем престолу після свого батька Чарльза.

Саме таку грамоту Єлизаветі ІІ потрібно було видати за кілька місяців до народження первістка принца Гаррі, аби він отримав титул принца чи принцеса. Проте королева цього не зробила. До того ж репортери монаршої сім'ї також додали, що самі герцоги Сассекські мають намір відмовитися від своїх титулів, оскільки вони не є прямими спадкоємцями на престол і їхні звання не мають сенсу. Тим паче, таке рішення дозволить їм виховувати свою дитину так, як вони хотітимуть, у нормальній атмосфері, без королівських обмежень.