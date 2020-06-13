Петрів піст, який запроваджений на честь апостолів Петра і Павла є першим літнім постом. У 2020 році піст припадає на понеділок, 15 червня і триватиме до суботи, 11 липня. Що можна їсти в Петрів піст – читайте далі.

Кожного року Петрів піст розпочинається в різний час. Все залежить від дня святкування Великодня. Трійця святкується на 50-ий день після Воскресіння Христового, а наступного тижня в понеділок після святкування Зелених свят розпочинається Петрів піст. Петропавлівський піст може тривати від 1 до 6 тижнів. До прикладу, минулого року піст тривав 18 днів, а цього року триватиме 27 днів.

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Історія свята

Піст розпочався ще у найдавніші часи православної церкви. Згадки про нього відомі з "Апостольського переказу" Іполита Римського і датовані III століттям після Різдва Христового. Утвердився Петрів піст тоді, коли у Римі та Константинополі були відкриті храми на честь апостолів Петра і Павла.



Апостоли Петро і Павло

Апостол Петро був простим рибалкою, а в Господа повірив після того, як Ісус прочитав проповідь в його човні. Сіті рибалки стала рватися від кількості риби, хоча до цього Петро не міг виловити і рибини. Після цього віра його в Бога стала незламною. Він єдиний, хто не побоявся йти за Ісусом по воді.

Апостол Павло не сприймав християнство. Він навіть відправився в Дамаск на боротьбу з ним. Втім в дорозі світло осяяло його і він почув слова Господа. Сліпим він прибув в Дамаск і прийняв хрещення, після чого прозрів. З того часу Петро і Павло є найбільш ревними послідовниками Христа.

Вони постили і молилися перед тим, як почали проповідувати Євангеліє і нести в народ вчення про Христа. Тож подібно святим, віряни в Петрів піст повинні утриматися від їжі та розваг, щоб очистити своє тіло та думки.

Що можна їсти на Петрів піст

Традиційними стравами Петрового посту є пісний зелений борщ, окрошка та холодник. Також в цей період готують овочеві салати, тушковані овочі, рагу та страви з бобових. Для перекусу дозволяється їсти сухофрукти, мед, горіхи, десерти без молока та яєць. Дозволяється пити компот, квас та фруктовий кисіль.



Які страви можна готувати на Петрів піст

Календар харчування по днях

15 червня (понеділок): Гаряча їжа без олії: каші, супи, тушковані овочі, гриби.

16 червня (вівторок): Страви з риби або морепродуктів.

17 червня (середа): Вживання їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

18 червня (четвер): Страви з риби або морепродуктів.

19 червня (п'ятниця): Вживання їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

20 червня (субота): Страви з риби або морепродуктів.

21 червня (неділя): Страви з риби або морепродуктів.

22 червня (понеділок): Гаряча їжа без олії: каші, супи, тушковані овочі, гриби.

23 червня (вівторок): Дозволяється поласувати стравами з риби і морепродуктів.

24 червня (середа): Вживання їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

25 червня (четвер): Страви з риби або морепродуктів.

26 червня (п'ятниця): Вживання їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

27 червня (субота): Страви з риби або морепродуктів.

28 червня (неділя): Страви з риби або морепродуктів.

29 червня (понеділок): Гаряча їжа без олії: каші, супи, тушковані овочі, гриби.

30 червня (вівторок): Страви з риби або морепродуктів.

1 липня (середа): Вживання їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

2 липня (четвер): Страви з риби або морепродуктів.

3 липня (п'ятниця): Вживання їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед

4 липня (субота): Страви з риби або морепродуктів.

5 липня (неділя): Страви з риби або морепродуктів.

6 липня (понеділок): Гаряча їжа без олії: каші, супи, тушковані овочі, гриби.

7 липня (вівторок): Різдво Іоанна Предтечі. Рекомендується вживати страви з риби або морепродуктів, можна трохи вина.

8 липня (середа): Вживання їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

9 липня (четвер): Страви з риби або морепродуктів.

10 липня (п'ятниця): Вживання їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

11 липня (субота): Страви з риби або морепродуктів.

Чи можна святкувати весілля на Петрів піст

Церква забороняє проводити весільні урочистості під час посту. В цей період забороняється алкоголь, жирна та м'ясна їжа, розваги та веселощі. В народі кажуть, що шлюб укладений на Петрівку буде нещасливим та швидко розпадеться.