Петрів піст 2019: календар харчування на кожен день

Дата Петрового посту залежить від дня святкування Великодня. Цьогоріч піст припадає на понеділок, 24 червня і триватиме вісімнадцять днів до четверга, 11 липня. Цей піст є одним з чотирьох багатоденних постів. Календар харчування по днях та що можна їсти – читайте далі.

Зазвичай Петрів піст починається через 7 днів після Трійці. Завершиться період утримання від скромної їжі у переддень свята церковних апостолів Петра і Павла.

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Історія свята

Петрів піст розпочався ще у найдавніші часи православної церкви. Утвердився він тоді, коли у Римі та Константинополі були відкриті храми на честь апостолів Петра і Павла.

Спочатку апостол Петро був простим рибалкою, а в Господа повірив після того, як Ісус прочитав проповідь в його човні. Сіть рибалки стала рватися від кількості риби, хоча до цього Петро не міг виловити і рибини. Після цього віра його в Бога стала незламною. Він єдиний, хто не побоявся йти за Ісусом по воді.

Апостол Павло не сприймав християнство. Він навіть відправився в Дамаск на боротьбу з ним. Проте в дорозі світло осяяло його і він почув слова Господа. Сліпим він прибув в Дамаск і прийняв хрещення, після чого прозрів. З того часу Петро і Павло є найбільш ревними послідовниками Христа.



Календар харчування на Петрів піст

Календар харчування по днях

24 червня: Гаряча їжа без олії: каші, супи, тушковані овочі, гриби.

25 червня: Страви з риби або морепродуктів.

26 червня: Вживання їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

27 червня: Страви з риби або морепродуктів.

28 червня: Вживання їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

29 червня: Страви з риби або морепродуктів.

30 червня: Страви з риби або морепродуктів.

1 липня: Гаряча їжа без олії: каші, супи, тушковані овочі, гриби.

2 липня: Дозволяється поласувати стравами з риби і морепродуктів.

3 липня: Вживання їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

4 липня: Страви з риби або морепродуктів.

5 липня: Вживання їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

6 липня: Страви з риби або морепродуктів.

7 липня: Різдво Іоанна Предтечі. Рекомендується вживати страви з риби або морепродуктів.

8 липня: Гаряча їжа без олії: каші, супи, тушковані овочі, гриби.

9 липня: Страви з риби або морепродуктів.

10 липня: Вживання їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

11 липня: Страви з риби або морепродуктів.



Петрів піст 2019

Що можна їсти?

Під час Петрового посту при приготуванні їжі можна запікати, тушкувати, відварювати або просто вживати у сирому вигляді. Під час Петрового посту не можна вживати страви, де є м’ясо, молоко або олія.

В понеділок рекомендуєься їсти гарячу їжу без олії: пісні каші (гречану, рисову, перлову, ячну, вівсяну).

Вівторок, четвер і субота – найважливіші дні посту. В цей час дозволяється будь-яка пісна їжа і риба.

Середа і п’ятниця – дні, коли їжу вживають у найменших кількостях. Заборонена їжа тваринного походження, риба і олія. Деякі християни в цей день харчуються лише водою та хлібом.

Неділя – наймилостивий день посту. Дозволяється додати вино. Однак пити його можна лише в невеликих кількостях, не зловживаючи і не допускаючи сп’яніння. Червоне вино, особливо кагор, має особливе значення для віруючих, а тому і дозвіл на його помірне вживання виглядає цілком доречно.