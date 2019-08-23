Pianoбой презентував зворушливий саундтрек до фільму "Поліна і таємниця кіностудії": відео

Мережу підкорює нова пісня Pianoбой із назвою "Ніхто не сам". Композиція стала зворушливим саундтреком до фільму "Поліна і таємниця кіностудії".

Презентація кліпу відбулась на офіційному YouTube-каналі артиста. Пісню "Ніхто не сам" Дмитро Шуров записав спільно з талановитим гуртом Open Kids, солістки якого з'явились у ролику.

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Автором слів та музики виступив сам Pianoбой. За його словами, пісня продовжує тематику фільму та розповідає про непрості пошуки себе та свого місця у житті.

Ця пісня – щира думка людини, яка шукає себе в цьому світі. Тільки пройшовши крізь всі випробування, йдучи весь час за своїм сонцем, ти здатен зрозуміти, хто ти і для чого тут. Коли я створював пісню, надихався моїми улюбленими ліричними саундтреками до культових мультфільмів Disney: "Король Лев", "Дорога до Ельдорадо", "Русалонька",

– розповів Дмитро Шуров.

Режисером кліпу був Олександр Кукушкін, який вміло поєднав фрагменти з кінострічки "Поліна і таємниця кіностудії" з кадрами артистів. Трек увійде до нового альбому Pianoбой, однак у виконанні тільки Дмитра Шурова.

Дивіться кліп до пісні "Ніхто не сам" від Pianoбой та гурту Open Kids: відео

Pianoбой та гурт Open Kids – "Ніхто не сам": текст пісні

Коли у серці вогник ледве гріє

А темрява сховала всі шляхи

До землі прикуті твої крила

І ти одна гукаєш серед сотень не таких

Приспів:

Візьми з собою своє сонце

Іди за ним і не згасай

Де ти є і де ще не був

Чуже чи своє небо

Ніхто із нас не сам, ніхто не сам

Ти мрієш відчувати барви світу

Між безлічі зірок знайти свою

Назавжди зруйнувати сірі стіни

І босоніж назустріч бігти справжньому життю

Приспів:

Візьми з собою своє сонце

Іди за ним і не згасай

Де ти є і де ще не був

Чуже чи своє небо

Ніхто із нас не сам, ніхто не сам

Пам'ятай, ніхто із нас не сам

Ніхто із нас не сам, ніхто не сам

Ніхто із нас не сам, ніхто не сам