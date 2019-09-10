Pianoбой та Alina Pash присвятили жінкам спільну пісню: зворушливе відео

10 вересня відбулась прем'єра нового кліпу Pianoбой, який він створив спільно з реперкою Alina Pash. Пісню "Перша Леді" артисти вирішили присвятити всім українським жінкам, які щодня змінюють країну на краще.

У дописі до відеоролику Pianoбой зізнався, що щодня стикається з тими, хто шукає у собі якісь недоліки та не вірить у кохання. Однак співак переконаний: кожна жінка унікальна та наділена "суперсилою". Відтак трек "Перша Леді" став своєрідною одою жіночому різнобарв‘ю та силі їхнього духу.

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"Мене ніхто не любить та не полюбить. Бо я надто товста чи худа. Бо вже стара – за 30 перевалило. Бо в мене великий ніс, маленькі груди, короткі ноги. Бо я не маю таланту, не маю грошей, живу у провінції. Я ніколи нічого не досягну, бо, бо, бо…" Але ж парадокс: я не зустрічав ще жодної нецікавої жінки. Я бачу, що у кожної з вас є своя суперсила, неповторна врода та цілий світ можливостей. Цінуй свою індивідуальність, розвивай свої таланти, досягай своїх цілей і завжди знайдеться той, хто хоче бути поруч з такою, як ти", – заявив Pianoбой.

Спершу артист хотів співати цю особливу композицію сам. Однак під час запису треку "Перша Леді" зрозумів: у ньому бракує жіночої партії. Тому він запросив до співпраці реперку Alina Pash, яка додала пісні нового звучання.

Вважаю, що тільки у співпраці та взаємодії чоловіків та жінок народжується все найпрекрасніше у світі – від дітей до музики. Як тільки я записав демо пісні, відчув, що в ній не вистачає голосу сильної, вільної, коханої та дещо зухвалої жінки, й одразу в голові зазвучав голос Аліни Паш. Я надіслав їй пісню, вона її швидко підхопила та внесла свою неповторну girl-power,

– додав він.

У кліпі символічно з'явилось багато знаменитих українок. Зокрема, у ролику можна побачити телеведучих Кароліну Ашіон і Василісу Фролову, засновницю "Кураж-Базару" Олену Гудкову, акторку "95 Кварталу" Олену Кравець та її доньку Марію, громадську активістку Ліну Дешвар, дизайнерку Лілію Літковську, дружину Дмитра Шурова Ольгу та багато інших.

Дивіться кліп Pianoбой та Alina Pash на пісню "Перша Леді": відео